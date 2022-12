Aliste el bolsillo: estos serán algunos precios que aumentarán en 2023

A la espera de la decisión del salario mínimo, ya hay un panorama de los precios que se incrementarán para el próximo año, acordes a la tasa de inflación, el precio del dólar y las medidas del Gobierno.

La gasolina, los pasajes aéreos y la vivienda tendrán cambios para el próximo año. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Combustible

Quizás el tema que más se ha discutido ha sido el alza en materia de combustibles, a partir de lo dicho por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en el foro ‘La verdad sobre la reforma tributaria’. En primer lugar, confirmó que el precio se ajustará acorde al Índice de Precios al Consumidor, siendo 200 pesos al mes.

El alza en la gasolina ha sido gradual en el último trimestre del presente año, incrementándose 600 pesos en tres meses de aumento de 200 pesos. Asimismo, Ocampo informó que será una transición pausada: “Nuestra tarea es ir aumentando los precios de la gasolina primero y, luego, de manera gradual, los ACPM por el impacto que tienen sobre el costo de transporte de mercancías, camiones y buses, por lo que va a ser lento”.

El propósito del incremento es hacerle frente al déficit de combustibles, el cual según estadísticas ofrecidas por el ministro, se encuentra en 2,5 % del PIB. Además, prevén pagarle al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), la cual alcanzó la cifra de 14,2 billones de pesos por el déficit. El Gobierno considera que la medida de aumentar el precio del combustible permitirá recoger los recursos necesarios y hacerle frente a la tasa de inflación.

“Si se sigue haciendo de manera gradual, no va a tener un impacto significativo en la inflación. Realmente esos aumentos graduales no deberían tener un impacto significativo. Obviamente los precios seguirán subiendo, pero se espera que a un menor ritmo”, afirmó Edgar Jiménez, profesor Asociado Mercado de Capitales y Portafolios de Inversión en diálogo para SEMANA.

Vivienda

“Lo que sube con la inflación son los arriendos. En la medida que los contratos se van venciendo, se van haciendo los ajustes relacionados”, explica Jiménez sobre el aumento de precios dependientes a la inflación, “También matrículas en los colegios tienen esa posibilidad. Hay uno regímenes especiales en los que pueden subir un poco más”.

Para 2023, el alza en viviendas incrementará en correlación a la tasa de inflación, prevista para quedar entre 8 a 10 % correspondiente a los índices del Banco de la República. Actualmente, la tasa está en 12,53 %, siendo uno de los más altos desde 1999, cuando osciló entre 11,1 y 13,5 %.

Empero, esta alza no ocurrirá propiamente en enero (a diferencia de otros crecimientos), sino que se efectuará bajo los parámetros de la Ley 820 de 2003: “Cada doce (12) meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100 %) del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el artículo 18 de la presente ley”.

Entonces, la ley permite que el aumento se ejecute al vencimiento del primer año de celebrado el contrato entre los partes. Por lo cual, permite que se sepa con antelación cómo será el aumento. Cabe resaltar que la administración no cuenta en esto, dado que tiene un ajuste diferente. Por último, la ley también estipula que el contrato de arrendamiento no puede exceder el 1 % del valor comercial del inmueble.

Tiquetes aéreos e importaciones

Ocampo aseguró en el foro que los productos relacionados a la importación y que se regulen con impuestos, contarán con aumento para 2023. Además, la reforma tributaria contempla el retorno del IVA del 19 % con respecto a los tiquetes aéreos. Ambas condiciones son las que permitirán el incremento.

Desde enero, los tiquetes pasarán de pagar el 5 % del IVA al 19 %, por lo que las aerolíneas buscarán recuperar de algún modo el 14 %. En una entrevista para Blu Radio, la vicepresidenta de comunicaciones de Avianca, Carolina Cortés, sostuvo que esta medida elevará el valor de los tiquetes para los colombianos y ocasionar una menor competitividad en el mercado.

Otros cambios para 2023

Las expectativas del Gobierno parten en que se busca reducir la inflación al 7 % para finales del otro año. Además de las medidas en materia de exportaciones, vivienda y combustibles, se está evaluando en la Mesa de Concertación salarial la idea propuesta de desligar determinados productos y relacionarlos a la Unidad de Valor Tributario.

¿De qué productos se habla? El Gobierno informó que hay actividades de los sectores de Agricultura, Comercio y Turismo, Laboral y Pensional, Educación, Hacienda, Salud, Transporte, Vivienda y Sectores Público que corresponden al 6,14 % de la inflación, por lo que solicitaron desvincularlos para que se logre un aumento considerable del salario mínimo. El objetivo de esto, explica Jiménez, es que los productos mencionados no aumenten con el salario mínimo, sino con las cifras de inflación para que sea un incremento moderado.

Por ahora, el salario mínimo se esta evaluado entre las entidades y los gremios, tomando en cuenta varias variables como las mencionadas anteriormente.

Jiménez sostiene que los precios subirán, pero no a un alto ritmo. Además, considera que será una situación manejable acorde a la economía.