Claves para conocer cuál es su capacidad de endeudamiento antes de adquirir un préstamo

En las finanzas hay que actuar con responsabilidad, antes de que sea demasiado tarde y no se puedan cubrir todos los gastos con los ingresos.

Uno de los temas que se abordan en las finanzas personales son las deudas, las cuales pueden jugar en favor o en contra del individuo. Por eso, antes de adquirir alguna de ellas, es necesario saber sobre las capacidades de endeudamiento que indican la cantidad o monto de dinero óptimo que se puede solicitar, sin caer en riesgos económicos.

De acuerdo con Economipedia, se define a una deuda como la obligación física o jurídica que una persona debe cubrir mediante el pago. Por lo general, las deudas se adquieren para obtener un bien o servicio, entre los principales se encuentra la compra de una casa o un medio de transporte, aunque también figura el acceso a la educación superior o un viaje al exterior.

Sea cual sea la razón por la que un individuo opta por la alternativa financiera, de gran utilidad para los bancos, es necesario saber actuar con precaución y responsabilidad, ya que se trata del manejo del dinero y este es un recurso que se puede agotar.

Para evitar problemas, los expertos en salud financiera consideran que lo más viable es conocer la capacidad de endeudamiento. En ese sentido, teniendo en cuenta datos compartidos por el portal Tu cochinito, un buen grupo de personas tiene la necesidad de financiar grandes gastos para su vida, por lo que las deudas entran a tomar protagonismo.

No obstante, aunque se puede obtener lo que se desea con las deudas, del otro lado de la balanza se encuentra el sobreendeudamiento y es cuando la situación se sale de las manos, ya que no se puede “generar suficientes ingresos para cumplir con el pago de las deudas contraídas. Es decir, cuando las deudas superan el ingreso de las personas y, por lo tanto, no las pueden costear”, según el Ministerio de Economía de Argentina.

En adición, hay casos en los que un individuo opta por adquirir una nueva deuda para consignar otra, pero lo cierto es que para los expertos y asesores esto no es más que un círculo vicioso que debe acabar o evitarse a través del conocimiento de la capacidad de endeudamiento.

¿Cómo conocer la capacidad de endeudamiento?

Al ser personal, la capacidad depende de cada aspirante que desea obtener una deuda. Lo primero que se debe tener en cuenta es el planteamiento de una meta, al igual que el conocimiento de los ingresos, los gastos y las deudas que se pueden tener en la cotidianidad.

Luego de esto, se prosigue a realizar la siguiente fórmula financiera: “los ingresos mensuales menos los gastos fijos y variables, menos el pago de las deudas actuales, multiplicado por un factor de seguridad del 30 % (que permite hacer frente a imprevistos o fluctuaciones en los ingresos). El resultado será la cantidad máxima permitida que se puede tomar en el pago de deudas al mes”, consigna Tu cochinito.

Para tener mayor claridad de lo anterior, este es un ejemplo con la moneda de pesos en Colombia suponiendo que una persona gana un salario mínimo de $ 1.160.000 y los gastos fijos y variables suman $ 650.000; además, tiene una deuda de $ 100.000, se prosigue de la siguiente manera:

Restar al salario ($ 1.160.000) los gastos fijos y variables ($ 650.000) con el pago de la deuda actual ($ 100.000), lo cual da un resultado de $ 410.000 y sería lo disponible para pagar una nueva deuda. Aunque esto solo es una explicación. Luego, para agregar un factor de seguridad se multiplica los $ 410.000 por 0.3 (30 %), lo que da como resultado $ 123.000. Por último, se suma el primer resultado de $ 410.000 con el segundo de $ 123.000, lo cual da $ 533.000 disponible para pagar una nueva deuda.

Así las cosas, en este ejemplo la persona tiene una capacidad de endeudamiento de máximo $ 533.000 y debería evitar excederse de este monto.