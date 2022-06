¿Cómo generar ingresos pasivos con criptomonedas?

Los ingresos pasivos en criptomonedas pueden ser una gran opción para generar ganancias con base en los activos que una persona tiene. Si bien hay diferentes instrumentos que permiten obtener ingresos en pasivo, algunos de los más conocidos son el staking, el saving y el farming.

Staking

El staking, para decirlo en palabras simples, consiste en dejar bloqueadas las criptomonedas en una wallet -o depósito- con el objetivo de recibir una ganancia determinada. Exchanges (casas de cambio digitales) centralizados como Binance ofrecen este servicio. Criptos como Polkadot (DOT) pagan hasta un 20% anual con staking de 120 días.

El experto en criptoactivos y cofundador de Universo Cripto, Santiago Pérez, le dijo a SEMANA que “en teoría cuando uno pone sus criptomonedas en staking, lo que hace es delegar dichas criptos en un nodovalidador que se encarga de crear y encontrar nuevas criptos para cada blockchain (cadena de bloques). Al delegar las criptomonedas se reciben beneficios”.

El staking es un proceso que se adopta en las blockchains que operan con Proof of Stake (PoS) que en español se conoce como prueba de participación. En este sentido, es importante subrayar que un activo como Bitcoin no se puede dejar en staking porque emplea otro protocolo de consenso llamado Proof of Work (PoW).

Saving

Otra de las formas de generar ingresos en pasivo es a través del flexible saving (ahorro flexible) o del locked saving (ahorro bloqueado).

En el flexible saving se realiza un lending (préstamo) a ciertos protocolos, empresas o plataformas y estos, a cambio, pagan intereses. Dichos intereses se liquidan cada día con base en una tasa anual. Con este método siempre están disponibles los criptoactivos. El sistema de ahorro flexible paga una tasa anual que varía dependiendo de la criptomoneda que se utilice.

Por su parte, en locked saving el pago de los intereses se ejecuta a partir de un período establecido. Aquí se pueden elegir temporalidades de siete, 30, 60 o 90 días y la tasa de interés suele ser mucho más alta que en el flexible saving.

“El lending es básicamente como se opera con un banco. En este caso la plataforma toma mis criptos y se las presta a terceros. A cambió yo recibo un interés”, añadió Santiago Pérez.

Farming

Con el farming se participa en protocolos de inversiones descentralizadas (DeFi) con el fin de recibir recompensas. “Consiste en prestar tus fondos a terceros y por intermedio de unos programas -denominados contratos inteligentes- el prestamista se hace acreedor de comisiones en forma de una nueva criptomoneda”, señaló Maximiliano Hinz, director de operaciones para Latinoamérica de Binance, en conversación con el medio Iproup.