¿Las criptomonedas son un buen activo para invertir los ahorros?

El boom de las criptomonedas en el mundo es una realidad. Aunque es un tema mediático, muy pocas personas se atreven a dar el primer paso e invertir. Los activos digitales son, hoy en día, una oportunidad para quienes no poseen grandes capitales pero pretenden aumentar sus ingresos de manera paralela al ejercicio de su profesión, dentro de un portafolio diversificado, pues corresponden a inversiones de muy alto riesgo.

El experto en criptoactivos y cofundador de Universo Cripto, Santiago Pérez, le dijo a SEMANA que a diferencia de lo que muchos creen, comprar activos digitales es una buena forma de comenzar a nutrir el portafolio personal. “Las criptomonedas son activos que, al ser emergentes, permiten que cualquiera pueda invertir en ellas. No discrimina por nacionalidad, por estrato socioeconómico o por poder adquisitivo. Puedes invertir desde 10 dólares″.

Por su parte, la española Andrea Redondo, fundadora del portal web El Club de Inversión, explicó que la idea principal de adquirir criptomonedas es diversificar las inversiones en activos que tienen un fuerte potencial de revalorización si se escogen adecuadamente. “Se debe tener en cuenta que cuando se invierte en criptoactivos, estamos depositando nuestro dinero en la tecnología que hay detrás de cada proyecto”.

En el caso de Bitcoin, la reina de las monedas digitales descentralizadas, es decir, que no hay un Estado o banco central que la regule o emita, es posible comprar fracciones o un token completo a través de exchanges (casas de cambio digitales) como Binance, FTX o Coinbase.

La valorización de Bitcoin -y de muchas otras criptodivisas (existen más de 8.500 en el mercado)- depende de la oferta y la demanda. Satoshi Nakamoto, el pseudónimo del fundador de Bitcoin, tan solo creó 21 millones de monedas. Esta naturaleza finita define el incremento de su valor en el tiempo.

Dicho esto, aparece una palabra recurrente en la jerga del mercado cripto: el mining (minado), un proceso a través del cual se desbloquean y ponen en circulación nuevas unidades en el blockchain (cadena de bloques) para que las personas puedan acceder a ellas. Tras 13 años de minado han sido descubiertos 19 millones de bitcoins.

Si bien es cierto que invertir en criptomonedas es una opción bastante tentadora debido a su liquidez y democratización, los expertos subrayaron la importancia de analizar un mercado tan cambiante. “En cualquier inversión el riesgo estará asociado al desconocimiento”, dijo Pérez.

Por su parte, Redondo añadió que hay tres puntos fundamentales que los principiantes deben conocer. “El primero es que las criptos todavía no están adecuadamente reguladas y por lo tanto no se sabe en qué dirección pueden ir, lógicamente esto depende de cada país; segundo, el riesgo de estafas que se deriva de la ausencia de regulación; el tercer riesgo es el de la volatilidad, son activos tremendamente cambiantes, el precio puede subir y bajar mucho en un único día. Podemos ver bajadas de hasta un 50% en semanas o meses, lo cual no es tan frecuente en inversiones más tradicionales como la bolsa”, puntualizó.

Criptoinvierno, ¿el mejor momento para invertir?

El estallido de la guerra en Ucrania y la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos son algunos de los factores que detonaron lo que en el argot cripto se conoce como un criptoinvierno, época en la que los precios de los activos caen sin ninguna aparente posibilidad de recuperarse en los próximos meses.

¿Durante estos periodos se debe invertir? Los expertos consultados por SEMANA coincidieron en que la mejor forma de adquirir monedas digitales durante un criptoinvierno es por medio de compras escalonadas -o parcializadas- y con una visión a largo plazo, lo que se conoce como holding.

Con esta estrategia, afirmó Andrés Ricci, fundador de CriptoNegocios Academy, es posible comprar pequeñas cantidades de criptoactivos con base en los excedentes de dinero que se tiene en periodos semanales o mensuales. Esto sin importar el comportamiento del mercado.

“Si se tiene una estrategia con ahorro a largo plazo, este es un buen momento para hacer compras parciales, es decir, ir sumando semanalmente o mensualmente fracciones de Bitcoin -expresó Ricci-. Debe ser plata que no se necesita para los gastos constantes, sino que sea un dinero pensado a largo plazo y con el objetivo de acumular. Para esta fecha es un buen momento de acumulación porque estamos un 58% por debajo del precio histórico de Bitcoin que fue de USD 63.300″.

Ahora bien, concluyó Ricci, si la estrategia es a corto plazo (trading), lo indicado sería aguantar un poco más porque la tendencia del mercado en lo próximo es bajista. En ese sentido, el precio del Bitcoin, y por defecto del mercado, podría caer más.

*Lo escrito en este artículo no es una recomendación de inversión.