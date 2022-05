Retención vs. adquisición: ¿qué se debe priorizar?

En el 2021, Latinoamérica rompió récords en inversiones realizadas en nuevos emprendimientos. Según Forbes, la cifra de inversión alcanzó los 7,3 billones de dólares y, según datos de Confecámaras, solo en Colombia se crearon más de 300 mil nuevas empresas. En este entorno, donde hay cada vez más competencia, ¿cómo es posible que un negocio sobreviva y tenga suficientes ingresos? Para Manuela Villegas, experta en marketing digital, la respuesta está en la retención de los clientes.

La conquista y la relación

Un negocio no puede sobrevivir si no hay clientes que compren el servicio o producto que se ofrece y por eso es importante invertir en adquirir nuevos clientes. Pero, para Manuela, el error de algunos negocios es que no se enfocan en retener los clientes adquiridos, lo cual hace perder dinero.

Villegas explica que la adquisición es como la conquista: es cuando se convence a un cliente de hacer la primera compra. Luego viene la relación con ese cliente y es ahí en donde se pueden ahorrar esfuerzos y recursos, ya que es menos costoso retener un cliente satisfecho que adquirir nuevos clientes. Además, un cliente satisfecho y leal puede promocionar el producto de manera orgánica a través del voz a voz.

Para profundizar los conceptos de retención y adquisición de clientes, y entender cómo esto puede mejorar los ingresos de su negocio, no se pierda este episodio de Del marketing y otros demonios, con Manuela Villegas, Full Stack Marketer.

Siga aprendiendo los secretos del mundo digital y construya su estrategia de negocio con los consejos de Manuela Villegas. Cada semana encontrará un nuevo episodio de Del marketing y otros demonios en Semana Play.

Del marketing y otros demonios

En este programa de Semana Play, Manuela Villegas compartirá conocimientos, recomendaciones y herramientas de marketing digital para triunfar en el mundo de los negocios.

Manuela Villegas es publicista de la Universidad Católica de Manizales y cuenta con una basta experiencia en mercadeo y crecimiento de ventas a través de estrategias digitales multiplataforma basadas en metodologías y experimentación inbound y growth marketing. Gracias a esta experiencia ha trabajado para varias marcas y es CEO de su propia empresa, Sí Señor Agencia, cuyo objetivo es proporcionar soluciones integrales de contenido.

Siga conectado a Semana Play y aprenda cada semana con vídeos entretenidos y educativos sobre temas de salud, finanzas personales, cocina y mucho más.