¿Cuáles son las excusas más comunes de los colombianos para no ahorrar?

Fincomercio reveló un análisis sobre el panorama de cómo está el ahorro de miles de colombianos con ingresos menores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLM).

Según la encuesta aplicada a varios usuarios del Fincomercio, ocho de cada 10 colombianos aseguran que podrían haber ahorrado más, sin embargo, expusieron todo tipo de excusas, entre ellas:

La edad.

El salario.

La falta de tiempo.

No obstante, la lección que les ha dejado la pandemia y la pospandemia a nivel de ahorro para los ciudadanos que devengan menos de dos SMMLV, es que no quieren seguir repitiendo la experiencia de no contar con una reserva que supla cualquier imprevisto que se les pueda presentar.

De esta manera, las cooperativas se han convertido en grandes aliados de los colombianos para cumplir con sus metas de ahorro.

Según la Confederación de Cooperativas de Colombia, durante el cuatrimestre del 2021 (junio a septiembre), los aportes sociales de las cooperativas financieras aumentaron $ 269.000 millones, con un acumulado anual de $ 4,9 billones a diciembre 2021.

8 de cada 10 encuestados revelaron que podían haber ahorrado más en 2021. - Foto: Getty Images

“El atributo clave para crecer al ritmo que lo estamos haciendo es escuchar a los colombianos de todas las edades. Nuestra meta de 2022 es impulsar a los colombianos a ahorrar como nunca lo hayan hecho y para lograrlo tendremos novedosos recursos con tecnología de punta y proyectos especializados por edades, todo con la fraternidad que por más de seis décadas ha sido pilar de la cooperativa”, explicó Jairo Ramírez, gerente de Fincomercio.

Fincomercio, en los últimos 10 años entregó cerca de 72.500 kits escolares, valorados en más de 6 mil millones de pesos. También otorgó más de $ 19.000 millones en subsidios y actividades educativas, y actualmente más de 1.150 entidades entre empresas, universidades y pagadurías respaldan su trayectoria.

Consejos para ahorrar de manera eficaz

Tener un presupuesto mensual: es importante hacer un listado de todos los ingresos, egresos y ahorros mes a mes, con el fin de llevar un control de las finanzas y el monto estipulado de ahorro.

10% de ahorro : el rubro de ahorros debe ser al menos del 10% de los ingresos y debe ser prioritariamente reservado.

Evitar gastos hormiga: los gatos diarios en pequeños productos, quizás no parezcan representativos, pero pueden ser considerables al final del mes. Para evitar esto, el consejo más eficaz es evitar al máximo el efectivo, el cual se vuelve “plata de bolsillo”.

Usar una ‘app’: plataformas como MOVii permiten cargar con los gastos del mes (servicios públicos, transporte, alimentación, arriendo, cuotas de tarjetas, entre otros) y utilizar solamente lo que se dispuso allí.

Prevención constante: prepararse para cualquier gasto imprevisto, no está de más. No es un secreto que se maneja mejor la plata cuando se está acabando.

Actualmente, la inflación de los alimentos es uno de los factores que nos impide un ahorro constante y sustancioso. Es por ello que Reinaldo Medina, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y experto en finanzas, entrega varios consejos para hacer rendir el dinero: