El método para ahorrar un millón de pesos en seis meses

“La plata no alcanza para tanto”. “El sueldo no me deja margen para el ahorro”. “No sé cómo ahorrar”. Estas son algunas de las razones que pueden exponer las personas toda vez que se aconseja el ahorro como una táctica imprescindible para gozar de libertad financiera.

Es entendible que las obligaciones usualmente copen todo el salario, sin siquiera poder contemplar la posibilidad de destinar un porcentaje de dinero a modo de ‘salvavidas’ frente a las emergencias o para realizar los objetivos personales. No obstante, si al cuadrar el presupuesto estratégicamente y reducir algunos gastos innecesarios se logra dejar libre una parte de los ingresos, lo ideal es aprovechar esa oportunidad para cultivar el hábito del ahorro.

A la larga, aunque demande un especial esfuerzo, este se verá retribuido cuando se pueda disfrutar adecuadamente de lo ahorrado. Con ánimo de motivar a los indecisos, se han creado una serie de métodos curiosos de ahorro, los cuales han sido ampliamente recomendados por los gurús de las finanzas personales y han ganado mayor popularidad recientemente gracias a las redes sociales.

Entre los retos que se volvieron virales, tanto que varios usuarios lo recrearon en sus cuentas personales y lo compartieron con sus seguidores, se encuentra el método del millón en seis meses. Consiste en una estrategia de ahorro, dividida por semanas durante el período equivalente a medio año y con la cifra específica que se debe guardar en cada fecha para alcanzar la meta.

Según explican desde el portal Mi Bolsillo Colombia, la clave de conseguir el objetivo que propone este challenge es la disciplina y la constancia, cumpliendo con la cantidad establecida para cada semana.

La tarea, en realidad, es bastante sencilla. Lo primero es definir en dónde se ahorrará el dinero. Aunque suene básico, la idea es que se pueda evitar a toda costa tocar esos recursos, por lo que dejarlos en la cuenta de ahorros puede ser tentativo.

En ese sentido, se sugiere emplear una alcancía, inclusive hoy en día se diseñan en formatos atractivos y personalizados.

Luego se debe realizar una plantilla en la que se lleve registro del ahorro, indicando si se cumplió o no cada semana con el ejercicio. En la hoja, entonces, se debe enumerar las semanas desde la 1 a la 26, correspondientes a un período de seis meses, al frente se anota la cantidad que se debe guardar en cada fecha.

Cabe mencionar que, para lograr reunir la cifra tope de 1 millón de pesos, la cuota mínima desde la que empieza el ahorro es 26.000 pesos y cada semana se debe sumar 1.000 pesos, entonces en la segunda semana se deberán guardar 27.000 pesos, luego 28.000 y así sucesivamente.

A modo de ejemplo, el ahorro progresivo se vería de la siguiente manera:

Semana número 1 - 26.000

Semana número 2 - 27.000

Semana número 3 - 28.000

Semana número 4 - 29.000

Semana número 26 - 50.000

Este truco ha sido acogido por varias personas que lo han puesto a prueba y han compartido sus resultados, llegando incluso a recomendarlo a otros, como el caso de esta pareja de tiktokers que explicaron de una forma dinámica el reto.

No se trata del único método curioso para realizar este ahorro. De hecho, puede ser una adaptación del conocido reto de las 52 semanas, el cual también consiste en un ahorro semanal, pero por un período más prolongado. La facilidad de este segundo método es que permite tener una menor cuota de ahorro durante las primeras semanas. Así pues, se podrá empezar por 1.000 pesos y luego el último día la persona deberá aportar 52.000 al ahorro.