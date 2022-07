Diez hábitos para ser exitoso económicamente

El dinero es considerado por muchos como la fuente de acceso esencial para la adquisición de bienes y servicios. De hecho, hay quienes establecen la meta de alcanzar una libertad financiera, multiplicar sus ahorros y ser exitosos.

Desde el campo de las finanzas, el éxito podría abordarse de diferentes maneras y una de ellas es a través de los hábitos. De acuerdo con el portal iProfesional, no hay una garantía exacta que determine que una persona deba adoptar acciones para ser próspero económicamente, pero existen casos en los que a uno que otro sujeto les ha servido cambiar su estilo de vida.

En ese sentido, desarrollar algunas prácticas podrían ser la alternativa que muchos están buscando en el universo de la acumulación de capital.

Este es el decálogo de los hábitos más utilizados para ser exitosos, en términos económicos:

1. No ver televisión: El Economista explica que esta acción suele arrancar el tiempo de otras actividades. Hay personas que trabajan o estudian con la TV encendida y los conocedores del tema no recomiendan hacerlo, ya que no hay una concentración en los logros, en este caso, financieros.

2. Esfuerzo: para ser exitosos económicamente, las personas optan por invertir y esforzarse en multiplicar sus ingresos. Personajes millonarios, como Warren Buffet, han dicho que su vida está ligada en la inversión, pero también en los recursos limitados que generan ganancias, por lo que esto demanda esfuerzo y análisis del entorno.

Los hábitos sirven para lograr metas financieras. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. No victimizarse: es cierto que en ocasiones lo que se tiene proyectado no se cumple, pero ese no es un motivo para convertirse en víctima, explica iProfesional. Los especialistas indican que las personas exitosas no pierden su tiempo quejándose en lo que no pudo ser, sino que toman esas situaciones, la estudian y buscan una nueva solución.

4. Ahorrar y limitar la deuda: se sabe que ahorrar es acumular una parte de dinero que puede ser utilizada para un fin específico, pero de nada sirve tener este hábito si no se pagan las deudas. El portal de servicios Comfama consigna que se debe tener claro cuánto se debe, organizar el pago y hacerlo lo más rápido posible.

5. No culpar a los otros: es común que el fracaso financiero suela ser mitigado atribuyéndole la culpa a los demás, pero, en realidad, eso no es una acción exitosa. Los especialistas en comportamiento económico y prácticas de mejora dicen que una sujeto exitoso se responsabiliza de lo que cometió y acepta el destino, siempre teniendo en mente que deben hacer algo por sí mismos para sobresalir.

6. Planificación: varios portales de educación financiera comparten la idea de que el orden en lo económico es fundamental para el éxito. Sea cual sea la meta, debe haber un plan de partida y otro de finalización, aconsejan.

7. No solo hay que consumir: el consumismo es una vertiente de estudio que se ha enfocado en el comportamiento de mercado, prácticas de relacionamiento, entre otras variables. iProfesional consigna que una persona libre financieramente se compromete a hacer cosas y no únicamente a consumirlas; al crearlas los otros están dispuestos a pagar por ello.

8. Educación: la revista Forbes recalca que la educación financiera es excepcional para la vida de toda persona, pero hay quienes no la consideran como una cuestión prioritaria. Aquellos que son exitosos ven la educación como el camino de acceso y la puerta a nuevos mundos de los negocios, leen, viajan y se nutren culturalmente.

9. Ir más allá: hay casos que muestran una mejora económica al no limitarse, es decir, no solo se cumple con una rutina, como la de ir al trabajo, volver a casa y dormir, sino que se realizan actividades extracurriculares.

10. Pasión: por último, el escritor francés Stendhal dice que “con las pasiones uno no se aburre jamás; sin ellas, se idiotiza”, lo mismo podría pasar en términos económicos, ya que la pasión permite impulsar los objetivos financieros. La emoción, la creatividad y la pasión nunca deben faltar para conseguir el éxito, consideran varios expertos.