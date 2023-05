La hipoteca inversa: ¿Qué es y por qué puede ser muy útil para quienes no tienen pensión?

La hipoteca inversa es un tema que lleva varios años intentando posicionarse en Colombia. Algunas naciones, como España, ya han regulado este mecanismo que está pensado para implementarse en las personas en edad de jubilación, pero que por diversos motivos no pudieron pensionarse. En el país ya se ha intentado promover este modelo y existen tres formas de acceder a este producto.

Conozca qué es la hipoteca inversa y cómo acceder a este mecanismo financiero - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para definir la hipoteca inversa, hace 3 años el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, propuso este modelo como un programa que convierte los inmuebles en mecanismos para el aseguramiento de la vejez. Son varios puntos a tener en cuenta si se desea aplicar, además, dada la regulación actual, no todas las entidades financieras están habilitadas para ofrecer este mecanismo.

La hipoteca inversa puede complementar y mejorar los ingresos de los pensionados. - Foto: Getty Images

La idea es que cuando la persona accede a este programa, la entidad acreedora le pagará una renta por el resto de su vida, que puede ser fija o variable, ya depende de lo que se acuerden entre las partes. Hay 3 alternativas que se pueden escoger: inmediato, diferido o con retracto.

En síntesis, el inmediato, se refiere a que se hará un pago fijo mensual hasta que el propietario o beneficiarios fallezcan, el diferido, es que se fija un tiempo en el que se entregarán cuotas y que si el dueño muere antes de que se termine ese plazo, los herederos recibirán el dinero faltante. Finalmente, el retracto, deja la posibilidad que el propietario decida no continuar con dicha hipoteca, pero, al cancelarlo, deberá asumir ciertos costos, como indemnizaciones o tarifas por transferencias.

“La hipoteca inversa es una operación financiera a través de la cual se otorga un préstamo o crédito a los propietarios de un bien inmueble, quienes garantizan el cumplimiento de la obligación mediante la constitución de una hipoteca, que solo será exigible hasta el fallecimiento del único constituyente o del último de los constituyentes de la misma”, expresó el exministro de vivienda, Jonathan Malagón al momento de presentar un decreto de borrador que regularía dichas hipotecas.

Tenga en cuenta cuáles son los requisitos y entidades autorizadas para la hipoteca inversa. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El principal requisito para ser beneficiario de este mecanismo es ser propietario de un inmueble, bien sea casa o apartamento. Para esto, al momento de solicitar la hipoteca, se pedirán documentos como el certificado de tradición y libertad, junto con las escrituras públicas de la vivienda. No obstante, dependiendo de la entidad con la que se haga el negocio, se deberá cumplir con otros parámetros o diligencias adicionales.

Es importante resaltar que en la actualidad no todas las entidades financieras están habilitadas para ofertar la hipoteca inversa. Además, el precio que se ofrecerá por la propiedad será fijado mediante un avalúo. Una vez se tiene el valor de la vivienda, entran a consideración ciertos factores como lo son la edad del solicitante, la cantidad de beneficiarios del inmueble, entre otros, lo que permitirá fijar la cuota que se recibirá.

Para algunos puede ser una buena alternativa, bien sea para complementar los ingresos que percibe, en especial si el adulto mayor no recibe una pensión. No obstante, la hipoteca inversa no suplirá lo que supone una renta por jubilación, pero, es un buen mecanismo para sacar provecho del patrimonio que se consiguió a lo largo de la vida.

En caso de acceder a este modelo, las personas o beneficiarios del inmueble podrán seguir viviendo en su casa o apartamento hasta que estos fallezcan. Allí los herederos tienen dos opciones: recomprar la propiedad o venderla y dependiendo de lo recaudado en ese negocio, se reparten el dinero entre la entidad que hizo la hipoteca y quienes quedaron cobijados por la herencia.