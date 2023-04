Preste atención a estos “malos hábitos” para que sus finanzas no se vean afectadas durante estas fechas.

Los ‘pecados financieros’ que no debe cometer en Semana Santa

La Semana Santa, junto a Navidad y Año Nuevo, se ha convertido en una fecha en la que suelen incrementarse los gastos, debido a los viajes, compras y algunos gustos que se dan por motivo de la temporada.

Es por ello común que se comentan algunos “pecados financieros” que pueden poner en aprietos la estabilidad económica; por lo que analistas del banco BBVA elaboraron un listado de esos malos hábitos en los que suelen incurrir las personas para estas fechas, al igual que propone algunas consejos para evitarlos.

1. Obviar el presupuesto sobre todas las cosas: Aunque es uno de los consejos más recurrentes cuando se trata de salud financiera, continúa siendo uno de los errores más comunes. La planeación previa siempre evita fugas de dinero, así que para los siguientes viajes es vital comprar tiquetes, reservar los hospedajes, destinar un buen porcentaje para alimentación, bienes y servicios.

2. Profanar la tarjeta de crédito: Si bien varias entidades financieras por estos días han anunciado la reducción de la tasa de interés, perder el control sobre el uso de la tarjeta de crédito se convierte después en un viacrucis para las finanzas. Este método de pago debe ser utilizado con mayor precaución y acorde al plan presupuestal que se haya considerado.

Si se quiere tener una Semana Santa que no golpee el bolsillo, una de las recomendaciones que realizan los expertos es hacer un control consciente del gasto, donde tener un presupuesto establecido es la clave. - Foto: Getty Images

3. La gula de las ofertas: Las promociones y las ofertas del comercio se convierten en una tentación, por lo tanto, los gastos hormigas se constituyen en una de las mayores salidas de dinero. Ante esto, es recomendable evaluar la compra de productos o artículos para que no terminen siendo adquisiciones innecesarias. La clave será preguntarse: ¿Lo necesito?

4. No ahorrar: Aunque muchas veces el dinero no es administrado de forma estratégica, la época después la Semana Mayor puede convertirse en una oportunidad para ordenar la economía personal. Tener claro cuáles son los ingresos, egresos y excedentes facilitará el ahorro.

También se aconseja, para tener una buena salud financiera, el construir un ahorro. Esto permitirá contar con un dinero para disponer en cualquier eventualidad, como por ejemplo, el querer darse una escapada en Semana Santa. - Foto: Getty Images

5. Pactar deudas: Si bien muchas personas y familias llegan con arrepentimiento después de descansar y gastar de más, para los días siguientes es clave que lo que se destine sea el dinero disponible y no aquel que genere nuevas deudas que no se puedan suplir.

6. Ignorar las finanzas personales: No saber lo que está sucediendo con las finanzas personales; no estar al tanto de facturas y pagos; o no revisar los extractos bancarios puede llevar a pérdidas y gastos innecesarios. Por tal razón, antes de invertir los recursos en Semana Santa, es primordial tener claro la capacidad económica con la que se cuenta.

Tenga en cuenta que para estas fechas, más si se desea tener una buena gestión de los recursos, que la persona sea consciente de sus finanzas para así no incurrir en exceso o sobreendeudamiento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

7. No estar preparado: Tener un fondo de emergencia es importante para hacer frente a situaciones inesperadas como gastos médicos que se puedan presentar durante las vacaciones de Semana Santa. En ese orden de ideas, contar con dinero para eventualidad permitirá evitar una situación financiera compleja en momentos de crisis.

Recomendaciones previas a esta temporada

Los analistas también aconsejan tener en cuenta lugares para conocer en Colombia que puedan ser una alternativa ante el elevado precio del dólar.

Así, planear viajar a sitios turísticos del país como el Eje Cafetero o la costa Caribe, puede ser una opción interesante, pues son lugares apetecidos en esta época. Además, es indispensable incluir los gastos adicionales e imprevistos que se pueda tener ante la probabilidad de que ocurran casos de emergencia.

Es importante que si va a viajar con fines de ocio y recreación en esta Semana Santa, se tenga contemplado dentro del presupuesto de gastos, otros aspectos relacionados para responder ante cualquier imprevistos que se pueda tener. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalmente, los expertos sugieren a los colombianos guardar la calma y revisar las finanzas con cuidado, pues siempre habrá alternativas para viajar, disfrutar y comprar de forma inteligente; por lo que si ya se encuentra disfrutando de esta temporada, trate en la medida de los posible, tener un presupuesto y ceñirse a éste para así poder controlar el gasto.