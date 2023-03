Subsidio familiar: así puede consultar el saldo que tiene

Actualmente, en Colombia existen muchos subsidios y auxilios monetarios que buscan dar un alivio a las familias que día a día enfrentan flagelos como la pobreza, la escalada de la inflación y el deterioro del mercado laboral y el poder adquisitivo que se viene viviendo durante los últimos meses. Una de estas es el Subsidio Familiar, que se apalanca en las Cajas de Compensación Familiar y se enfoca en aquellos trabajadores que no cuentan con grandes ingresos para sus hogares.

De acuerdo con la Superintendencia de Subsidio Familiar (SuperSubsidio), esta ayuda es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representan el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad.

Estas ayudas buscan generar un respiro a los colombianos en temas como la inflación. - Foto: getty images

No obstante, hay que dejar claro que este rubro no es salario, ni se computa como factor del mismo en ningún caso, razón por la cual no se puede sumar, por ejemplo, a las semanas de cotización para la pensión, ni a los cálculos con los que se liquidan las cesantías. Este es un auxilio económico que busca únicamente mantener la calidad de vida de los trabajadores y apoyar la compra de elementos básicos para sus familias.

Esta ayuda se puede entregar de dos formas, la primera es en especie, es decir, por medio de alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, medicamentos y demás frutos o géneros diferentes al dinero que determine la reglamentación de la ley.

Esta ayuda se puede entregar de dos formas, la primera es en especie, es decir, por medio de alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, medicamentos y demás frutos o géneros diferentes al dinero que determine la reglamentación de la ley. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La segunda modalidad es en servicios y se ofrece a través de los programas que desarrollan las cajas de compensación familiar, tales como educación, capacitación, bibliotecas, recreación, turismo, vivienda, crédito, adulto mayor y discapacitados. Para estos servicios, las cajas de compensación familiar fijan tarifas diferenciales de acuerdo con el salario de los trabajadores afiliados.

Millones de colombianos son beneficiarios del subsidio familiar o también conocido como subsidio monetario, este es un aporte económico que entregan mensualmente las cajas de compensación, por cada persona que tenga a cargo el afiliado, como un servicio para que las familias lo puedan invertir en recreación, cultura, educación, salud, subsidio de vivienda, crédito, entre otros.

Es de resaltar que, existen cuatro tipos de subsidio familiar, el primero es el ordinario, el cual se entrega, como se ha mencionado, mensualmente por cada persona a cargo del trabajador afiliado.

Sin embargo, también existe el especial, dado a aquellos con hermanos huérfanos de padre y los hijos que sean inválidos o de capacidad física disminuida, y que hayan perdido más del 60 % de su capacidad normal de trabajo, sin importar la edad de la persona, esos recibirán una doble cuota de subsidio si reciben educación o formación profesional especializada en establecimiento idóneo.

Seguido se encuentra el subsidio extraordinario, el cual se da cuando muere una de las personas a cargo del trabajador, por la cual se pagaba subsidio familiar, y por último, también se puede llegar a recibir el subsidio simultáneo, el cual se otorga cuando son los dos padres trabajadores los que están afiliados a una caja de compensación, por lo que podrán recibir subsidio monetario por los mismos hijos siempre y cuando la remuneración sumada de los dos no exceda los 4 SMMLV.

¿Cómo saber el saldo de su subsidio familiar?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que para acceder a este beneficio, es necesario conocer a cuál Caja de Compensación Familiar se está afiliado y haber realizado los trámites de inscripción y solicitud del mismo. Cada una de estas cajas tiene un proceso diferente y, por tanto, es necesario asesorarse inicialmente sobre cómo funciona dicho proceso.

El precio de productos como la cebolla cabezona y la habichuela se ha incrementado. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Gran parte de las cajas actualmente transfieren este subsidio por medio de sus tarjetas multiservicios, como es el caso de Colsubsidio o Compensar; las cuales permiten el retiro de este dinero en efectivo o usarlo para comprar en determinados lugares de comercio con los que tienen convenio y en ocasiones ofrecen promociones a sus afiliados.

De igual forma, en cada una de las cajas de compensación, una vez se esté inscrito, se puede consultar por el saldo y el dinero que se tiene guardado, una vez se es merecedor o beneficiario de esta ayuda económica.

Si se requiere mayor información o asesoría sobre el trámite para obtener la afiliación a una Caja de Compensación Familiar o el reconocimiento del subsidio familiar, los interesados podrán acercarse a la Personería, Defensoría del Pueblo, Inspecciones de Trabajo, Casas de Justicia o consultorios jurídicos de su municipio.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que para acceder a este beneficio, es necesario conocer a cuál Caja de Compensación Familiar se está afiliado. - Foto: 123RF

Así mismo, el Ministerio del Trabajo ha dispuesto un sitio web para orientar, informar y responder a las inquietudes del ciudadano, sea trabajador o empleador, el cual podrá consultar en: http://www.mintrabajo.gov.co/colabora.html

También se puede consultar la página web de la Superintendencia de Subsidio Familiar: www.ssf.gov.co , o comunicarse a la línea nacional gratuita 018000910110.