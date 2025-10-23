Bogotá abre vacantes con contrato indefinido: conozca las oportunidades

Cada vez más empresas en Bogotá están fortaleciendo sus equipos de trabajo con ofertas que priorizan la estabilidad laboral y el crecimiento profesional. Las vacantes con contrato indefinido se han convertido en una de las modalidades más buscadas, ya que garantizan mayor seguridad económica, continuidad en los beneficios y posibilidades de desarrollo dentro de las organizaciones.

Esta tendencia refleja la apuesta del sector empresarial por retener talento y consolidar relaciones laborales a largo plazo. En la capital, los perfiles más demandados se encuentran en áreas como tecnología, logística, administración, ventas, finanzas y atención al cliente.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles bajo este tipo de contrato, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Aquí le presentamos una muestra de las oportunidades que puede encontrar.

Gerente especialista en leasing – Banco de occidente

Salario: 4.000.000 a 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si cuenta con experiencia en productos leasing y un título profesional, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Lograr el crecimiento del producto leasing en diferentes zonas y segmentos.

Generar, estructurar y presentar negocios para aprobación.

Realizar la radicación de nuevos negocios de leasing.

Colaborar con equipos de ventas para alcanzar metas comerciales.

Monitorear y analizar el desempeño del producto leasing.

Requerimientos:

Título profesional en un campo relevante.

Mínimo un año de experiencia en metas comerciales y estructuración de negocios.

Conocimiento específico en productos leasing.

Deseable curso en ‘Productos y Servicios Banca Empresas’.

Profesional de tesorería – Croydon

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Gestión del flujo de caja.

Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.

Elaboración de reportes financieros.

Realización de conciliaciones bancarias.

Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.

Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.

Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Líder de trade marketing - ManpowerGroup Colombia

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona impulsar las ventas desde el punto de venta y liderar estrategias en retail? Se busca un líder de trade marketing para fortalecer la ejecución comercial en importantes cadenas del canal moderno.

Responsabilidades:

Apoyar la estrategia comercial del cliente en los diferentes puntos de venta asignados.

Asegurar la correcta exhibición de productos según planogramas y lineamientos.

Hacer seguimiento a equipos de supervisores y promotores en PDV.

Analizar y definir cuotas de venta, hacer seguimiento y reportes.

Mantener un relacionamiento directo con cadenas.

Gestionar el proceso de ingreso de personal a las cadenas (altas, permisos, carnetización).

Requerimientos:

Formación técnica, tecnológica o profesional en áreas administrativas, mercadeo, comercial o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares en el canal moderno (retail).

Conocimiento del funcionamiento interno de cadenas como: Éxito, Alkosto, Falabella, Jumbo, Olímpica, etc.

Experiencia liderando equipos en punto de venta.

Capacidad analítica y manejo de indicadores de venta.

Auxiliar de contabilidad – Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene pasión por los números y la contabilidad? En Acepalma están buscando un auxiliar contable para unirse a su equipo y garantizar la precisión y confiabilidad de los hechos económicos de la compañía.

Responsabilidades:

Recopilar y registrar información contable.

Validar transacciones económicas de la compañía.

Participar en la preparación de reportes contables.

Apoyar en actividades de cierre contable.

Asegurar el cumplimiento de normatividad legal y políticas contables.

Registrar causaciones de facturas de compra.

Realizar registros de reembolsos de gastos y legalización de anticipos.

Analizar cuentas contables y elaborar informes.

Requerimientos:

Tecnólogo en Gestión Contable y Financiera, o estudiante de contaduría pública.

Mínimo 2 años de experiencia en registros contables.

Conocimiento en análisis de cuentas y elaboración de reportes.

Manejo de Excel Intermedio.

Deseable manejo SAP.