Bogotá abre vacantes con contrato indefinido: conozca las oportunidades
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez más empresas en Bogotá están fortaleciendo sus equipos de trabajo con ofertas que priorizan la estabilidad laboral y el crecimiento profesional. Las vacantes con contrato indefinido se han convertido en una de las modalidades más buscadas, ya que garantizan mayor seguridad económica, continuidad en los beneficios y posibilidades de desarrollo dentro de las organizaciones.
Esta tendencia refleja la apuesta del sector empresarial por retener talento y consolidar relaciones laborales a largo plazo. En la capital, los perfiles más demandados se encuentran en áreas como tecnología, logística, administración, ventas, finanzas y atención al cliente.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las vacantes disponibles bajo este tipo de contrato, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Aquí le presentamos una muestra de las oportunidades que puede encontrar.
Gerente especialista en leasing – Banco de occidente
Salario: 4.000.000 a 4.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si cuenta con experiencia en productos leasing y un título profesional, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Lograr el crecimiento del producto leasing en diferentes zonas y segmentos.
- Generar, estructurar y presentar negocios para aprobación.
- Realizar la radicación de nuevos negocios de leasing.
- Colaborar con equipos de ventas para alcanzar metas comerciales.
- Monitorear y analizar el desempeño del producto leasing.
Requerimientos:
- Título profesional en un campo relevante.
- Mínimo un año de experiencia en metas comerciales y estructuración de negocios.
- Conocimiento específico en productos leasing.
- Deseable curso en ‘Productos y Servicios Banca Empresas’.
Profesional de tesorería – Croydon
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestión del flujo de caja.
- Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.
- Elaboración de reportes financieros.
- Realización de conciliaciones bancarias.
- Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.
Requerimientos:
- Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.
- Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).
- Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.
- Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.
Líder de trade marketing - ManpowerGroup Colombia
Salario: 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasiona impulsar las ventas desde el punto de venta y liderar estrategias en retail? Se busca un líder de trade marketing para fortalecer la ejecución comercial en importantes cadenas del canal moderno.
Responsabilidades:
- Apoyar la estrategia comercial del cliente en los diferentes puntos de venta asignados.
- Asegurar la correcta exhibición de productos según planogramas y lineamientos.
- Hacer seguimiento a equipos de supervisores y promotores en PDV.
- Analizar y definir cuotas de venta, hacer seguimiento y reportes.
- Mantener un relacionamiento directo con cadenas.
- Gestionar el proceso de ingreso de personal a las cadenas (altas, permisos, carnetización).
Requerimientos:
- Formación técnica, tecnológica o profesional en áreas administrativas, mercadeo, comercial o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares en el canal moderno (retail).
- Conocimiento del funcionamiento interno de cadenas como: Éxito, Alkosto, Falabella, Jumbo, Olímpica, etc.
- Experiencia liderando equipos en punto de venta.
- Capacidad analítica y manejo de indicadores de venta.
Auxiliar de contabilidad – Acepalma
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Tiene pasión por los números y la contabilidad? En Acepalma están buscando un auxiliar contable para unirse a su equipo y garantizar la precisión y confiabilidad de los hechos económicos de la compañía.
Responsabilidades:
- Recopilar y registrar información contable.
- Validar transacciones económicas de la compañía.
- Participar en la preparación de reportes contables.
- Apoyar en actividades de cierre contable.
- Asegurar el cumplimiento de normatividad legal y políticas contables.
- Registrar causaciones de facturas de compra.
- Realizar registros de reembolsos de gastos y legalización de anticipos.
- Analizar cuentas contables y elaborar informes.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Gestión Contable y Financiera, o estudiante de contaduría pública.
- Mínimo 2 años de experiencia en registros contables.
- Conocimiento en análisis de cuentas y elaboración de reportes.
- Manejo de Excel Intermedio.
- Deseable manejo SAP.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.