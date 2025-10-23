Suscribirse

Bogotá abre vacantes con contrato indefinido: conozca las oportunidades

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de octubre de 2025, 6:57 p. m.
Los interesados pueden postularse a través de Magneto.
Cada vez más empresas en Bogotá están fortaleciendo sus equipos de trabajo con ofertas que priorizan la estabilidad laboral y el crecimiento profesional. Las vacantes con contrato indefinido se han convertido en una de las modalidades más buscadas, ya que garantizan mayor seguridad económica, continuidad en los beneficios y posibilidades de desarrollo dentro de las organizaciones.

Esta tendencia refleja la apuesta del sector empresarial por retener talento y consolidar relaciones laborales a largo plazo. En la capital, los perfiles más demandados se encuentran en áreas como tecnología, logística, administración, ventas, finanzas y atención al cliente.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles bajo este tipo de contrato, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Aquí le presentamos una muestra de las oportunidades que puede encontrar.

Actualmente, Zentria está en búsqueda de talento en diversas áreas como gestión humana, farmacia, refrigeración, administración y comunicaciones, con vacantes disponibles en ciudades como Armenia, Santa Marta y Barranquilla.
¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: Stock

Gerente especialista en leasing – Banco de occidente

Salario: 4.000.000 a 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si cuenta con experiencia en productos leasing y un título profesional, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Lograr el crecimiento del producto leasing en diferentes zonas y segmentos.
  • Generar, estructurar y presentar negocios para aprobación.
  • Realizar la radicación de nuevos negocios de leasing.
  • Colaborar con equipos de ventas para alcanzar metas comerciales.
  • Monitorear y analizar el desempeño del producto leasing.

Requerimientos:

  • Título profesional en un campo relevante.
  • Mínimo un año de experiencia en metas comerciales y estructuración de negocios.
  • Conocimiento específico en productos leasing.
  • Deseable curso en ‘Productos y Servicios Banca Empresas’.

¡Postúlese aquí!

Profesional de tesorería – Croydon

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestión del flujo de caja.
  • Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.
  • Elaboración de reportes financieros.
  • Realización de conciliaciones bancarias.
  • Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

  • Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.
  • Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).
  • Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.
  • Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Bogotá: hay más de 115 mil vacantes disponibles esta semana

Líder de trade marketing - ManpowerGroup Colombia

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona impulsar las ventas desde el punto de venta y liderar estrategias en retail? Se busca un líder de trade marketing para fortalecer la ejecución comercial en importantes cadenas del canal moderno.

Responsabilidades:

  • Apoyar la estrategia comercial del cliente en los diferentes puntos de venta asignados.
  • Asegurar la correcta exhibición de productos según planogramas y lineamientos.
  • Hacer seguimiento a equipos de supervisores y promotores en PDV.
  • Analizar y definir cuotas de venta, hacer seguimiento y reportes.
  • Mantener un relacionamiento directo con cadenas.
  • Gestionar el proceso de ingreso de personal a las cadenas (altas, permisos, carnetización).

Requerimientos:

  • Formación técnica, tecnológica o profesional en áreas administrativas, mercadeo, comercial o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares en el canal moderno (retail).
  • Conocimiento del funcionamiento interno de cadenas como: Éxito, Alkosto, Falabella, Jumbo, Olímpica, etc.
  • Experiencia liderando equipos en punto de venta.
  • Capacidad analítica y manejo de indicadores de venta.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de contabilidad – Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene pasión por los números y la contabilidad? En Acepalma están buscando un auxiliar contable para unirse a su equipo y garantizar la precisión y confiabilidad de los hechos económicos de la compañía.

Responsabilidades:

  • Recopilar y registrar información contable.
  • Validar transacciones económicas de la compañía.
  • Participar en la preparación de reportes contables.
  • Apoyar en actividades de cierre contable.
  • Asegurar el cumplimiento de normatividad legal y políticas contables.
  • Registrar causaciones de facturas de compra.
  • Realizar registros de reembolsos de gastos y legalización de anticipos.
  • Analizar cuentas contables y elaborar informes.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Gestión Contable y Financiera, o estudiante de contaduría pública.
  • Mínimo 2 años de experiencia en registros contables.
  • Conocimiento en análisis de cuentas y elaboración de reportes.
  • Manejo de Excel Intermedio.
  • Deseable manejo SAP.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

