EMPLEO

Colombia tiene más de 250 mil vacantes de empleo activas: aplique aquí

¡No deje pasar esta oportunidad!

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

28 de noviembre de 2025, 7:58 p. m.
Reunión
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Actualmente, en Colombia hay más de 250.000 vacantes activas a nivel nacional, disponibles para perfiles con distintos niveles de formación y experiencia. El comercio, la salud, la industria manufacturera, la logística, los servicios administrativos y las actividades financieras siguen liderando la demanda.

Las ofertas incluyen cargos operativos, técnicos, asistenciales, administrativos y profesionales, lo que amplía las posibilidades para personas que buscan insertarse o reactivarse en el mercado laboral. Además, varias regiones del país han reportado incrementos en la creación de empleo formal, especialmente en ciudades como Bogotá, Pereira, Cali, Bucaramanga y Medellín, donde la contratación continúa abierta y con procesos de aplicación en línea que facilitan la postulación.

Estas vacantes responden a las necesidades de diferentes sectores productivos, que requieren talento para fortalecer sus operaciones y atender la demanda actual, especialmente en temporada de cierre de año.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes que tiene disponible Grupo Éxito.
Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes disponibles en Colombia. | Foto: Getty Images

Gerente y regente de farmacia – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: 3.200.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta es una oportunidad para aquellos apasionados por la gestión y el liderazgo en entornos de retail.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar al personal de la tienda en inducción y entrenamiento.
  • Planificar y asignar horarios de trabajo y tareas al personal.

Requerimientos:

  • Ser tecnólogo en Regente de Farmacia.
  • Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Experiencia en manejo de personal.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial supernumerario – Pereira

Empresa: Coéxito

Salario: 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a una empresa líder en el sector automotriz y potencie su carrera como ejecutivo comercial.

Responsabilidades:

  • Garantizar la comercialización de productos automotrices.
  • Impulsar los productos manejados por la Unidad Comercial en la regional.
  • Cumplir con el presupuesto asignado.
  • Crear y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Requerimientos:

  • Técnico/a o tecnólogo(a) en Ingenierías, Administración o Ventas.
  • Mínimo 1 año de experiencia como asesor(a) comercial.
  • Experiencia en ventas y manejo de clientes.
  • Cumplimiento demostrado de presupuestos asignados.
  • Pasión por las ventas y atención al cliente.
  • Debe tener vehículo propio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Cierre el mes con nuevas oportunidades laborales: revise las ofertas disponibles

Administrador general – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: 5.500.000 a 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como director general, será responsable de organizar, fortalecer y optimizar las áreas clave de la compañía, asegurando una gestión eficiente y alineada con las tendencias del sector.

Responsabilidades:

  • Dirigir y coordinar las áreas de compras, logística, inventarios, ventas y administración.
  • Implementar procesos y controles para mejorar la productividad y eficiencia.
  • Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.
  • Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.
  • Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y relaciones con proveedores.
  • Supervisar inventarios, tiempos de entrega y control de costos.
  • Apoyar la gerencia en planeación financiera, presupuestos y decisiones estratégicas.
  • Promover la modernización tecnológica y organizacional.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.
  • Experiencia de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.
  • Conocimiento en compras, logística, control de inventarios, gestión administrativa y financiera.
  • Habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y establecer procesos estructurados.
  • Perfil analítico, organizado, proactivo y con visión empresarial.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de legalización – Medellín

Empresa: Habi

Salario: 1.700.000 a 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi busca un analista de legalización que quiera formar parte del equipo para crear un impacto positivo usando tecnología.

Responsabilidades:

  • Realizar el proceso de Legalización.
  • Legalizar créditos hipotecarios en coordinación con bancos e inmobiliarias.
  • Brindar atención a brokers y clientes.
  • Realizar seguimiento a los procesos de aprobación y cierre.
  • Mantener comunicación clara y efectiva con clientes internos y externos.
  • Organizar y controlar la documentación legal requerida para el proceso.

Requerimientos:

  • Conocimiento en proceso de Legalización en créditos hipotecarios.
  • Experiencia en revisión de CTLs.
  • Conocimiento de gravámenes.
  • Experiencia en el proceso de Pre-legalización
  • Habilidades tecnológicas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

