Colombia tiene más de 250 mil vacantes de empleo activas: aplique aquí

Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Actualmente, en Colombia hay más de 250.000 vacantes activas a nivel nacional, disponibles para perfiles con distintos niveles de formación y experiencia. El comercio, la salud, la industria manufacturera, la logística, los servicios administrativos y las actividades financieras siguen liderando la demanda.
Las ofertas incluyen cargos operativos, técnicos, asistenciales, administrativos y profesionales, lo que amplía las posibilidades para personas que buscan insertarse o reactivarse en el mercado laboral. Además, varias regiones del país han reportado incrementos en la creación de empleo formal, especialmente en ciudades como Bogotá, Pereira, Cali, Bucaramanga y Medellín, donde la contratación continúa abierta y con procesos de aplicación en línea que facilitan la postulación.
Estas vacantes responden a las necesidades de diferentes sectores productivos, que requieren talento para fortalecer sus operaciones y atender la demanda actual, especialmente en temporada de cierre de año.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.
Gerente y regente de farmacia – Bogotá D.C.
Empresa: Farmatodo Colombia
Salario: 3.200.000 a 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Esta es una oportunidad para aquellos apasionados por la gestión y el liderazgo en entornos de retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar al personal de la tienda en inducción y entrenamiento.
- Planificar y asignar horarios de trabajo y tareas al personal.
Requerimientos:
- Ser tecnólogo en Regente de Farmacia.
- Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Experiencia en manejo de personal.
Ejecutivo comercial supernumerario – Pereira
Empresa: Coéxito
Salario: 2.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase a una empresa líder en el sector automotriz y potencie su carrera como ejecutivo comercial.
Responsabilidades:
- Garantizar la comercialización de productos automotrices.
- Impulsar los productos manejados por la Unidad Comercial en la regional.
- Cumplir con el presupuesto asignado.
- Crear y mantener relaciones sólidas con los clientes.
Requerimientos:
- Técnico/a o tecnólogo(a) en Ingenierías, Administración o Ventas.
- Mínimo 1 año de experiencia como asesor(a) comercial.
- Experiencia en ventas y manejo de clientes.
- Cumplimiento demostrado de presupuestos asignados.
- Pasión por las ventas y atención al cliente.
- Debe tener vehículo propio.
Administrador general – Bucaramanga
Empresa: Osya
Salario: 5.500.000 a 7.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como director general, será responsable de organizar, fortalecer y optimizar las áreas clave de la compañía, asegurando una gestión eficiente y alineada con las tendencias del sector.
Responsabilidades:
- Dirigir y coordinar las áreas de compras, logística, inventarios, ventas y administración.
- Implementar procesos y controles para mejorar la productividad y eficiencia.
- Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.
- Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.
- Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y relaciones con proveedores.
- Supervisar inventarios, tiempos de entrega y control de costos.
- Apoyar la gerencia en planeación financiera, presupuestos y decisiones estratégicas.
- Promover la modernización tecnológica y organizacional.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.
- Experiencia de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.
- Conocimiento en compras, logística, control de inventarios, gestión administrativa y financiera.
- Habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y establecer procesos estructurados.
- Perfil analítico, organizado, proactivo y con visión empresarial.
Analista de legalización – Medellín
Empresa: Habi
Salario: 1.700.000 a 2.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Habi busca un analista de legalización que quiera formar parte del equipo para crear un impacto positivo usando tecnología.
Responsabilidades:
- Realizar el proceso de Legalización.
- Legalizar créditos hipotecarios en coordinación con bancos e inmobiliarias.
- Brindar atención a brokers y clientes.
- Realizar seguimiento a los procesos de aprobación y cierre.
- Mantener comunicación clara y efectiva con clientes internos y externos.
- Organizar y controlar la documentación legal requerida para el proceso.
Requerimientos:
- Conocimiento en proceso de Legalización en créditos hipotecarios.
- Experiencia en revisión de CTLs.
- Conocimiento de gravámenes.
- Experiencia en el proceso de Pre-legalización
- Habilidades tecnológicas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.