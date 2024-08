En Bogotá están contratando bachilleres con o sin experiencia; aproveche esta oportunidad y dé un gran paso en el mundo laboral

No importa si es su primera experiencia o si ya cuenta con algo de trayectoria; lo importante es aprovechar esta oportunidad para ingresar al mercado laboral y empezar a desarrollar su carrera.

Asesores de call Center

Horarios: lunes a viernes 8:00 a.m. a 7:00 p. m.; y sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m./ Rotativos, turnos de 8 horas. Tipo de contrato: obra labor. Funciones: Venta de servicios.

Asesora de ventas/cajera

Agente call center sin experiencia/ lunes a viernes/ Bogotá

Horario de trabajo: lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 3:00 p. m.- No sábados y no domingos, turnos fijos, no rotativos, descansas los fines de semana.