Gastronomía en evolución: se abren vacantes para auxiliares de cocina, stewart, chef y más

La gastronomía en Colombia no solo se distingue por su riqueza cultural y diversidad de sabores, sino también por su pujante mercado laboral. Desde Medellín hasta Bogotá, empresas como La Recetta y ALME Group están liderando la búsqueda de talento en roles tan variados como chef, administrador de restaurante y asistente de calidad. Estos empleos no solo requieren habilidades técnicas específicas, como la cocina gourmet o el manejo administrativo, sino también un compromiso con la excelencia y la innovación en un sector que no deja de crecer.