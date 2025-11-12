Nuevas oportunidades laborales en Medellín: postúlese aquí gratis

El panorama laboral en Medellín continúa fortaleciéndose gracias al crecimiento de sectores productivos y de servicios que impulsan la economía local. La ciudad mantiene una alta demanda de talento, tanto en empresas consolidadas como en nuevos emprendimientos que apuestan por la innovación y la reactivación del empleo formal.

Este dinamismo genera opciones atractivas para quienes buscan estabilidad, desarrollo profesional y mejores condiciones laborales. Además, la oferta incluye vacantes con diferentes modalidades de trabajo, desde puestos presenciales hasta alternativas híbridas que facilitan la conciliación entre la vida personal y laboral.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como contabilidad, ventas, administración, diseño, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock / Magneto

Coordinador riesgo de crédito – Alkomprar

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, tendrá la oportunidad de desarrollar modelos predictivos y trabajar en la construcción de políticas de crédito efectivas, contribuyendo a incrementar la colocación de crédito de manera segura.

Responsabilidades:

Diseña, proponer e implementar metodologías al proceso de crédito.

Realizar investigaciones de mercado para proponer nuevos productos de crédito.

Contribuir en la definición de perfiles y políticas de crédito.

Desarrollar modelos de evaluación de riesgo de crédito.

Analizar información histórica de comportamiento de pagos.

Proponer planes de mejora para procesos de cobranza.

Requerimientos:

Profesional en Administración Financiera, Ingeniería Financiera, Economía o afines.

4 años de experiencia en riesgo crediticios.

Conocimiento avanzado Excel, Python y Power Bi.

Auxiliar de tesorería – Offcorss

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión será asegurar que el flujo de pagos y recursos de la compañía se gestione de manera organizada, confiable y a tiempo, contribuyendo al buen funcionamiento de los procesos.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento oportuno de los pagos a nuestros proveedores.

Elaborar comprobantes de pago, egresos y realizar compensaciones bancarias.

Conciliar las cuentas contables relacionadas con tesorería.

Cargar pagos de nómina y proveedores en los portales bancarios y gestionar confirming.

Descargar información de las diferentes plataformas bancarias (Multicash).

Controlar los papeles de trabajo de cuentas por pagar y anticipos.

Conciliar medios de pago en nuestras tiendas físicas y realizar los ajustes contables necesarios.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnológica en áreas contables, financieras o afines.

Conocimientos básicos de contabilidad y Excel intermedio.

Manejo de plataformas bancarias, y ERP (idealmente SAP).

Habilidad para el análisis, organización y trabajo en equipo.

Actitud proactiva, atención al detalle y compromiso con los tiempos.

Coordinador de abastecimiento – Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de abastecimiento será el encargado de asegurar la disponibilidad oportuna y competitiva de materiales y materias primas para cada temporada, mediante la gestión integral de negociaciones, alianzas estratégicas y procesos de abastecimiento nacionales e internacionales, garantizando eficiencia, sostenibilidad y cumplimiento de las metas de ahorro y calidad.

Responsabilidades:

Liderar las negociaciones clave de cada categoría, definiendo condiciones comerciales, volúmenes de compra, tiempos y estrategias de precios según el comportamiento del mercado.

Analizar y validar los requerimientos de materiales nuevos y de reposición, articulando con las áreas de Diseño, Planeación y Producción las necesidades por temporada.

Evaluar proveedores nacionales e internacionales con criterios técnicos, financieros y de sostenibilidad, proponiendo alianzas o sustituciones cuando sea necesario.

Proponer metodologías de abastecimiento por categoría, basadas en análisis de riesgo, cobertura, lead time y desempeño histórico de los proveedores.

Coordinar la ejecución y el seguimiento del presupuesto de abastecimiento anual por origen y proveedor, asegurando su cumplimiento y actualización en los sistemas.

Supervisar al equipo, garantizando la correcta gestión de órdenes de compra, entregas y documentación.

Coordinar la atención de novedades o incidencias con proveedores, gestionando soluciones conjuntas con las áreas de calidad, ingeniería y finanzas.

Analizar los reportes de desempeño de proveedores, identificando oportunidades de ahorro y desarrollando planes de mejora.

Negociar y renegociar precios, tiempos de entrega y condiciones de calidad, de acuerdo con las necesidades del negocio y el calendario de producción.

Asegurar la cobertura de materiales por categoría conforme al plan de abastecimiento y los ciclos productivos definidos (NPP, lanzamientos, etc.).

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Producción, Productividad y Calidad, Negocios Internacionales, Administración de Empresas, o afines.

Experiencia general de 3 años a 5 años.

Experiencia específica de 2 años hasta 5 años en el mismo rol.

B2 nivel de inglés.

Diseñador gráfico senior key visuals – Medipiel

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como artista visual senior, trabajará de cerca con el equipo de branding y marketing para asegurar que cada pieza gráfica no solo sea atractiva, sino que también impulse el posicionamiento de la marca a nivel nacional.

Responsabilidades:

Realizar mood boards de inspiración y conceptualización como base para la campaña.

Investigar e incorporar nuevas metodologías y herramientas de diseño.

Conceptualizar estrategias de comunicación junto al jefe de branding y el equipo de mercadeo.

Plantear soluciones gráficas acordes a las necesidades de comunicación de la compañía.

Guiar al personal interno según los lineamientos gráficos de la marca.

Garantizar el uso correcto de los lineamientos del manual de marca y estilos de comunicación.

Generar un correcto posicionamiento de marca en campañas diseñadas.

Requerimientos:

Profesional en diseño gráfico o publicidad.

Cursos en animación retoque digital branding.

Dominio de Illustrator, Photoshop, Word, Power Point, Excel, After Effects, Premier.

Mínimo 4 años de experiencia creando key visuals para campañas publicitarias en diversos canales.

Experiencia en ATL, BTL DIGITAL y puntos de venta.