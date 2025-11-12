EMPLEO
Nuevas oportunidades laborales en Medellín: postúlese aquí gratis
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
El panorama laboral en Medellín continúa fortaleciéndose gracias al crecimiento de sectores productivos y de servicios que impulsan la economía local. La ciudad mantiene una alta demanda de talento, tanto en empresas consolidadas como en nuevos emprendimientos que apuestan por la innovación y la reactivación del empleo formal.
Este dinamismo genera opciones atractivas para quienes buscan estabilidad, desarrollo profesional y mejores condiciones laborales. Además, la oferta incluye vacantes con diferentes modalidades de trabajo, desde puestos presenciales hasta alternativas híbridas que facilitan la conciliación entre la vida personal y laboral.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como contabilidad, ventas, administración, diseño, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.
Coordinador riesgo de crédito – Alkomprar
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, tendrá la oportunidad de desarrollar modelos predictivos y trabajar en la construcción de políticas de crédito efectivas, contribuyendo a incrementar la colocación de crédito de manera segura.
Responsabilidades:
- Diseña, proponer e implementar metodologías al proceso de crédito.
- Realizar investigaciones de mercado para proponer nuevos productos de crédito.
- Contribuir en la definición de perfiles y políticas de crédito.
- Desarrollar modelos de evaluación de riesgo de crédito.
- Analizar información histórica de comportamiento de pagos.
- Proponer planes de mejora para procesos de cobranza.
Requerimientos:
- Profesional en Administración Financiera, Ingeniería Financiera, Economía o afines.
- 4 años de experiencia en riesgo crediticios.
- Conocimiento avanzado Excel, Python y Power Bi.
Auxiliar de tesorería – Offcorss
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
La misión será asegurar que el flujo de pagos y recursos de la compañía se gestione de manera organizada, confiable y a tiempo, contribuyendo al buen funcionamiento de los procesos.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento oportuno de los pagos a nuestros proveedores.
- Elaborar comprobantes de pago, egresos y realizar compensaciones bancarias.
- Conciliar las cuentas contables relacionadas con tesorería.
- Cargar pagos de nómina y proveedores en los portales bancarios y gestionar confirming.
- Descargar información de las diferentes plataformas bancarias (Multicash).
- Controlar los papeles de trabajo de cuentas por pagar y anticipos.
- Conciliar medios de pago en nuestras tiendas físicas y realizar los ajustes contables necesarios.
Requerimientos:
- Formación técnica o tecnológica en áreas contables, financieras o afines.
- Conocimientos básicos de contabilidad y Excel intermedio.
- Manejo de plataformas bancarias, y ERP (idealmente SAP).
- Habilidad para el análisis, organización y trabajo en equipo.
- Actitud proactiva, atención al detalle y compromiso con los tiempos.
Coordinador de abastecimiento – Cueros Vélez
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como coordinador de abastecimiento será el encargado de asegurar la disponibilidad oportuna y competitiva de materiales y materias primas para cada temporada, mediante la gestión integral de negociaciones, alianzas estratégicas y procesos de abastecimiento nacionales e internacionales, garantizando eficiencia, sostenibilidad y cumplimiento de las metas de ahorro y calidad.
Responsabilidades:
- Liderar las negociaciones clave de cada categoría, definiendo condiciones comerciales, volúmenes de compra, tiempos y estrategias de precios según el comportamiento del mercado.
- Analizar y validar los requerimientos de materiales nuevos y de reposición, articulando con las áreas de Diseño, Planeación y Producción las necesidades por temporada.
- Evaluar proveedores nacionales e internacionales con criterios técnicos, financieros y de sostenibilidad, proponiendo alianzas o sustituciones cuando sea necesario.
- Proponer metodologías de abastecimiento por categoría, basadas en análisis de riesgo, cobertura, lead time y desempeño histórico de los proveedores.
- Coordinar la ejecución y el seguimiento del presupuesto de abastecimiento anual por origen y proveedor, asegurando su cumplimiento y actualización en los sistemas.
- Supervisar al equipo, garantizando la correcta gestión de órdenes de compra, entregas y documentación.
- Coordinar la atención de novedades o incidencias con proveedores, gestionando soluciones conjuntas con las áreas de calidad, ingeniería y finanzas.
- Analizar los reportes de desempeño de proveedores, identificando oportunidades de ahorro y desarrollando planes de mejora.
- Negociar y renegociar precios, tiempos de entrega y condiciones de calidad, de acuerdo con las necesidades del negocio y el calendario de producción.
- Asegurar la cobertura de materiales por categoría conforme al plan de abastecimiento y los ciclos productivos definidos (NPP, lanzamientos, etc.).
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Producción, Productividad y Calidad, Negocios Internacionales, Administración de Empresas, o afines.
- Experiencia general de 3 años a 5 años.
- Experiencia específica de 2 años hasta 5 años en el mismo rol.
- B2 nivel de inglés.
Diseñador gráfico senior key visuals – Medipiel
Salario: 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como artista visual senior, trabajará de cerca con el equipo de branding y marketing para asegurar que cada pieza gráfica no solo sea atractiva, sino que también impulse el posicionamiento de la marca a nivel nacional.
Responsabilidades:
- Realizar mood boards de inspiración y conceptualización como base para la campaña.
- Investigar e incorporar nuevas metodologías y herramientas de diseño.
- Conceptualizar estrategias de comunicación junto al jefe de branding y el equipo de mercadeo.
- Plantear soluciones gráficas acordes a las necesidades de comunicación de la compañía.
- Guiar al personal interno según los lineamientos gráficos de la marca.
- Garantizar el uso correcto de los lineamientos del manual de marca y estilos de comunicación.
- Generar un correcto posicionamiento de marca en campañas diseñadas.
Requerimientos:
- Profesional en diseño gráfico o publicidad.
- Cursos en animación retoque digital branding.
- Dominio de Illustrator, Photoshop, Word, Power Point, Excel, After Effects, Premier.
- Mínimo 4 años de experiencia creando key visuals para campañas publicitarias en diversos canales.
- Experiencia en ATL, BTL DIGITAL y puntos de venta.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.