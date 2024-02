Paso a paso: esto es lo que se debe hacer cuando se roban el contador del agua de su casa

El hurto es uno de los grandes problemas que se viven en las diferentes ciudades del país. Bogotá ha sido especialmente golpeada por este flagelo, cuyos indicadores tienen un ascenso cada vez más pronunciado. De hecho, el Ministerio de Defensa publicó un informe en noviembre del año pasado, en el que aseguró que el panorama de seguridad en la capital no es favorable.

¿Qué hacer si le roban el contador del agua?