¿Quiere invertir en un CDT? Conozca las ventajas y desventajas de hacerlo

La inversión es un proceso que requiere de un análisis cuidadoso, ya que existe la posibilidad de obtener mayores ganancias si se realiza una buena inversión o, por el contrario, puede generar pérdidas si no se detallan los factores de riesgo de un bien, producto o servicio.

En muchos casos, el miedo a invertir puede llevar a mantener ahorros en cuentas o depósitos, que es una opción segura pero sin retorno. Esto significa que no hay forma de perder este dinero, ni de ganar más con él.

Sin embargo, hay un producto financiero denominado CDT, o Certificado de Depósito a Término, el cual es un instrumento que permite invertir cierta cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo definido, generando cierta rentabilidad.

En ese sentido, el Banco de la República explicó que un CDT es un instrumento de inversión establecido mediante certificado, que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días.

- Foto: Getty Images/iStockphoto

Las tasas de interés de los CDT son tasas de captación o pasivas que las instituciones financieras pagan a quienes dejan su dinero en forma de depósito con un monto y un plazo determinado. Estas tasas establecen el rendimiento del dinero, y se determinan de acuerdo con el monto y plazo pactados.

La DTF es ese promedio ponderado de las tasas efectivas de captación de los CDT a 90 días, que reconocen bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento a sus clientes, y sirve como indicador de referencia relacionado con el costo del dinero en el tiempo.

Entre las ventajas se destaca que la inversión es segura, no hay riesgo cambiario al invertir en la moneda local y tampoco lo hay en el cambio de promoción, así como en el mercado y tendrás una tasa fija.

Por el contrario, entre las desventajas está que: no se podrá retirar el dinero hasta el término del certificado, y si se hace, se paga una penalización. Algunos no pagan lo suficiente para alcanzar la tasa de inflación y la rentabilidad no se verá inmediatamente.

¿Cómo se calculan los rendimientos de un CDT?

Para calcular el rendimiento que da un CDT hay que tener en cuenta las siguientes variables:

La entidad bancaria donde abra su CDT y la tasa de interés que ofrece en los diferentes plazos.

La cantidad de dinero que se invierta, cuyo monto mínimo depende de cada entidad.

El tiempo que se dejará invertido el capital. Generalmente, tienen plazos de 30, 60, 90, 180 o 360 días, pero puede variar en cada banco.

Los impuestos, descuentos o comisiones que cobra el gobierno y la entidad.

La fórmula para calcular estas ganancias se puede comprender de esta forma: Monto de la inversión * ((%Tasa nominal) / (360 / (plazo del CDT)). A este resultado se le debe restar la retención que realiza el gobierno.

- Foto: Getty Images

Por ejemplo, si usted decide invertir $10′000.000 en un CDT con una tasa efectiva anual de interés del 14,5% y una retención en la fuente del 2,4% durante un periodo de 365 días, podría tener una ganancia de $1′348.500, después de retención.

Esta información debe ser proporcionada por la entidad emisora del CDT y muchas de ellas cuentan con un simulador en su página web que realiza el cálculo de manera fácil.

¿Cómo se abre un CDT?

Los bancos cuentan con alternativas de certificado de depósito a término fijo que se pueden adquirir tanto en sucursales físicas como virtuales y con rentabilidades que hoy en día van desde el 14% efectivo anual.

En general, los CDT físicos solo requieren la fotocopia del documento de identidad y deben ser solicitados en un punto de atención de la entidad responsable. Mientras que los CDT digitales o desmaterializados pueden ser adquiridos desde las aplicaciones y portal web correspondientes.