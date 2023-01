Wall Street terminó al alza este martes 10 de enero impulsada por el discurso del presidente de la Fed

La Bolsa de Nueva York terminó sólidamente al alza este martes -10 de enero-, liderada por una ganancia del 1 % en el Nasdaq, tras el alivio que se vio entre los inversionistas, luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se abstuviera en un discurso de comentar sobre la política de tasas en los Estados Unidos.

En su primera aparición pública del año, Powell dijo en un foro patrocinado por el banco central sueco que la independencia de la Fed es esencial para combatir la inflación. No obstante, en un discurso, que para muchos analistas fue bastante simple, no quiso dar pistas sobre si a finales de este subirán nuevamente o no las tasas de interés, lo que dejó a los mercados en el terreno de la incertidumbre que han venido manejando hace varios días.

Indicadores Investing 10 de enero - Foto: Investing.com

Los comentarios recientes de otros funcionarios de la Fed han respaldado la opinión de que el banco central debe seguir siendo agresivo al aumentar las tasas de interés para controlar la inflación. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo también en esta jornada que el banco tendrá que aumentar aún más las tasas de interés para combatir la alta inflación.

“Todos están pendientes de cada palabra de la Fed”, dijo Tim Ghriskey, estratega senior de cartera de Ingalls & Snyder en Nueva York. Powell “realmente no dijo nada” sobre política, agregó.

Los inversores esperan por ahora con ansias el informe del índice de precios al consumidor para el mes de diciembre en Estados Unidos, que será revelado el próximo jueves. Las proyecciones esperan que muestre cierta moderación en los precios interanuales en diciembre.

Luego de esto, apuestan por un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de la Fed en febrero.

“Hay algunos indicios de que la inflación se está desacelerando significativamente. Lo que los inversores realmente buscan es una brecha a la baja en los principales datos de inflación que probablemente podrían llamar la atención de la Fed”, dijo Ghriskey.

Ante esto, las acciones de Amazon.com Inc. (AMZN.O) subieron un 2,9 % y dieron al Nasdaq y al S&P 500 sus mayores impulsos. El Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) subió 186,45 puntos, o un 0,56 %, a 33.704,1; el S&P 500 (.SPX) ganó 27,16 puntos, o un 0,70 %, a 3.919,25; y el Nasdaq Composite (.IXIC) sumó 106,98 puntos, o un 1,01 %, a 10.742,63.

Las acciones de Microsoft Corp (MSFT.O) subieron un 0,8 %, un día después de que Semafor, citando a personas familiarizadas con el asunto, informara que la empresa de tecnología estaba en conversaciones para invertir 10.000 millones de dólares en OpenAI, propietario de ChatGPT.

Los servicios de comunicaciones (.SPLRCL) fueron el sector con mejor desempeño del día, mientras que la energía (.SPNY) subió junto con los precios del petróleo.

Esta semana marca el comienzo de la temporada de ganancias del cuarto trimestre para las empresas del S&P 500, con los resultados de varios de los bancos más grandes de Wall Street a finales de esta semana.

Prueba de esto se aprecia en las acciones del banco de inversión Jefferies Financial Group <JEF.N> que subieron un 3,8 % el martes, un día después de registrar su segundo mejor año en ingresos de banca de inversión. También informó una caída del 52,5 % en las ganancias del cuarto trimestre.

Los analistas esperan que las ganancias generales del S&P 500 hayan disminuido un 2,2 % en el cuarto trimestre respecto al año anterior, según datos de IBES de Refinitiv, debido a las preocupaciones sobre el aumento de las tasas y el crecimiento de la economía. Algunos inversores esperan señales de que la Fed pueda tomarse un descanso pronto después de subir la tasa de los fondos federales siete veces en 2022.

Tampoco hay que olvidar que el Banco Mundial recortó el martes sus pronósticos de crecimiento para 2023 a niveles que se tambalean al borde de la recesión para muchos países a medida que se intensifica el impacto de los aumentos de tasas del banco central.

Volumen en EE. UU. intercambios fue de 10,02 mil millones de acciones, en comparación con el promedio de 10,91 mil millones para la sesión completa durante los últimos 20 días de negociación.

Las emisiones que avanzan superaron en número a las que bajan en la Bolsa de Nueva York en una proporción de 2,33 a 1; en Nasdaq, una proporción de 2,45 a 1 favoreció a los que avanzaban. El S&P 500 registró cuatro nuevos máximos de 52 semanas y ningún nuevo mínimo; el Nasdaq Composite registró 71 nuevos máximos y 30 nuevos mínimos.

*Con información de Reuters