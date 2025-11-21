Trabajo en Soacha: estas son las vacantes disponibles esta semana

El movimiento laboral en Soacha continúa en aumento, impulsado por nuevas contrataciones en empresas que requieren reforzar sus equipos de manera inmediata. Este comportamiento ha generado una oferta variada de vacantes para perfiles con y sin experiencia.

Además de ampliar su talento humano, muchas organizaciones están ofreciendo mejores condiciones contractuales, estabilidad y oportunidades de crecimiento interno. Esto ha convertido a Soacha en un punto clave para quienes buscan empleo formal cerca de Bogotá.

Para los candidatos, este panorama significa más posibilidades de encontrar cargos acordes con sus habilidades, formación o intereses, ya sea en roles administrativos, operativos, técnicos o de apoyo.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales de sectores como ventas, logística y electricidad, entre otros perfiles técnicos y operativos. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Asesor comercial – Outlet todo al 50

Salario: 1.423.600

Si tiene pasión por el comercio y cumple los requisitos, ¡esta es su oportunidad de brillar como ejecutivo de ventas!

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en la tienda.

Mantener el orden y la exhibición de los productos.

Realizar inventarios y control de stock.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Asistir en la organización de eventos de promoción.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en el sector retail, preferiblemente moda.

Disponibilidad de tiempo completo e inmediata.

Experiencia previa en tiendas de ropa de marcas reconocidas.

Excelentes habilidades de comunicación y trato al cliente.

Coordinador de planta – Superpack

Salario: 2.300.000

Superpack está en la búsqueda de un coordinador de planta talentoso y comprometido para unirse a su equipo en Soacha.

Responsabilidades:

Organizar el flujo de trabajo mediante la asignación de responsabilidades y la preparación de programas de producción establecidos.

Asegurar los cambios de programa y montaje de línea, en el menor tiempo posible, para evitar pérdidas de tiempo y sobrecostos.

Garantizar que se cumplan las normas de disciplina y convivencia laboral.

Apoyar la investigación de alertas y reclamos reportadas por control y mejoramiento.

Asistir a las reuniones y auditorías programadas.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional industrial, en producción, logística o afines.

Mínimo 3 años de experiencia liderando plantas de producción.

Nivel de Excel de intermedio.

Ideal contar con conocimiento en Sigma y telemetría.

Operador logístico 8 horas temporal – Homecenter

Salario: A convenir

Como parte del equipo, será el encargado de despachos que garantice la eficiencia en todas las tareas logísticas, asegurando una experiencia excepcional para los clientes.

Responsabilidades:

Gestionar las Notas de Pedido y coordinar su alistamiento y despacho.

Supervisar el proceso de grabado de mercancía asegurando cumplimiento de estándares.

Gestionar y resolver Quiebres de Stock de manera eficiente.

Coordinar reprogramaciones y devoluciones de mercancía.

Colaborar con el equipo para optimizar procesos logísticos.

Requerimientos:

Bachillerato completo o título técnico en logística o afines.

Experiencia previa en gestión de despachos o roles similares.

Habilidad para trabajar bajo presión y en horarios rotativos.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Capacidad de trabajar en equipo y resolver problemas.

Operario eléctrica y electrónica – Ingetec

Salario: A convenir

Como técnico eléctrico, será responsable de la apertura y cierre de cajas de telecomunicaciones o energía, así como del apoyo en el cargue de equipos de obra.

Responsabilidades:

Apertura y cierre de cajas de telecomunicaciones o energía.

Apoyo en el cargue de equipos de obra.

Realización de recorridos en campo para inspección y mantenimiento.

Manejo de herramientas menores y de obra.

Cumplimiento de las normativas de seguridad en todas las operaciones.

Requerimientos:

Experiencia comprobable como técnico en electrónica o similar.

Conocimiento en manejo de herramientas menores y de obra.

Disponibilidad para trabajar en horario nocturno.

Capacidad para realizar tareas físicas y recorridos en campo.

Orientación a la seguridad y atención al detalle