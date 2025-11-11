Empleo
Vacantes en Bogotá para técnicos con y sin experiencia
¡No deje pasar esta oportunidad!
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad
Bogotá continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor generación de empleo en el país, especialmente para técnicos y tecnólogos que buscan oportunidades en sectores en crecimiento. Las empresas locales y multinacionales están fortaleciendo sus equipos con talento que impulse sus procesos productivos, comerciales y de servicio.
Las áreas con mayor demanda actualmente incluyen logística, mantenimiento, atención al cliente, ventas, salud y tecnología. Muchas de estas vacantes no requieren experiencia previa.
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles en Bogotá, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil o nivel de experiencia. A continuación, encontrará una selección de las vacantes más recientes publicadas esta semana.
Supervisor técnico seguridad electrónica
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: 2.659.718 a 3.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un coordinador técnico de seguridad electrónica apasionado por la tecnología y el servicio al cliente, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Coordinar con el personal técnico las instalaciones de los sistemas de seguridad adquiridos por el cliente.
- Supervisar de manera constante la adecuada instalación de los sistemas de seguridad que realice el personal técnico, teniendo en cuenta las normas propias de instalación.
- Asesorar a los comerciales frente a dudas técnicas presentadas antes, durante y después de la instalación de los equipos de alarma.
- Realizar entrega a satisfacción de todos los sistemas de seguridad electrónica que le sean asignados.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma validando la comunicación de eventos con la central de monitoreo.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional en seguridad electrónica, carreras afines o cursando últimos semestres.
- Conocimientos en seguridad electrónica.
- Conocimiento en software de alarmas.
- Manejo correctivo y defensivo.
- 1 año de experiencia en supervisión de instalación y mantenimiento de equipos electrónicos.
Técnico de hoteles
Empresa: Aviatur
Salario: 2.000.000 a 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será responsable de la venta y operación de servicios hoteleros, gestionando las solicitudes a través de plataformas digitales y asegurando un servicio al cliente de alta calidad.
Responsabilidades:
- Coordinar la venta y operación de los servicios hoteleros comercializados por la Agencia.
- Gestionar las solicitudes a través del tablero de hoteles.
- Elaborar informes semanales para presentar a los clientes.
- Verificar los tableros de los diferentes canales de venta en línea integrados al sistema.
- Mantener actualizada la información de la base de datos de los proveedores de hoteles nacionales e internacionales.
Requerimientos:
- Técnico en carreras administrativas, comerciales, turísticas u hoteleras.
- 1 año de experiencia en labores relacionadas.
- Manejo de inglés B1 conversacional.
- Disponibilidad para trabajar en Bogotá de manera presencial.
- Horario de lunes a viernes 8:00 am a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.
Auxiliar de odontología
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asistente dental, será una parte fundamental en las operaciones diarias, brindando apoyo a los dentistas durante los procedimientos y asegurando el flujo eficiente de pacientes en la clínica.
Responsabilidades:
- Asistir a los dentistas durante los procedimientos odontológicos.
- Mantener la limpieza y esterilización del área de trabajo.
- Gestionar citas y registros de pacientes en la clínica dental.
- Preparar y organizar el instrumental dental necesario para cada procedimiento.
- Asegurar un flujo eficiente de pacientes en la clínica.
- Realizar tareas administrativas básicas relacionadas con el área de odontología.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Salud Oral.
- Registro Rethus y resoluciones vigentes.
- Experiencia mínima de un año como auxiliar de odontología.
- Disponibilidad para trabajar en el norte o sur de Bogotá.
- Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
Analista de nómina
Empresa: Croydon
Salario: 2.505.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como analista de nómina y contribuya al éxito organizacional mediante una gestión eficiente y precisa de la nómina y los recursos humanos.
Responsabilidades:
- Analizar la nómina de los trabajadores vinculados y garantizar cumplimiento legal.
- Responder por la liquidación de nómina y prestaciones sociales del personal.
- Divulgar oportunamente a los directivos los vencimientos de contratos de personal.
- Coordinar vinculaciones y desvinculaciones de personal autorizado por directivos.
- Revisar facturas de nóminas y notas crédito de las empresas temporales.
- Atender requerimientos del personal temporal respecto a novedades de nómina.
- Reportar vencimientos de contrato del personal en misión a su cargo.
- Controlar descuentos de libranzas efectuados por empresas temporales.
- Crear trabajadores temporales en la base de datos de nómina.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como analista de nómina senior o experiencia en empresas de más de 1000 colaboradores.
- Formación académica mínima: Tecnólogo o más VI semestre en carreras administrativas.
- Conocimiento en legislación laboral y procesos de nómina.
- Habilidad para manejar software de gestión de nómina.
- Capacidad de comunicación efectiva y resolución de problemas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.