Viva 1A busca distintos perfiles en áreas de salud para sus sedes en Bogotá

¿Qué perfiles están buscando?

VIVA 1A IPS requiere para su equipo un médico general para prestar sus servicios en nuestra sede Marly, con disponibilidad para laborar en la jornada PM, de 1:00 PM a 7:00 PM de lunes a viernes (6 horas) y dos sábados al mes (8 horas) 6:00 AM a 3:00 PM - Un sábado cada 15 días.

Salario: $3′866,128 distribuida en: básico de $2.416,329 + 1.449,798 auxilio no prestacional.

VIVA 1A IPS requiere para su equipo un médico general para prestar sus servicios en nuestra sede Toberín, con disponibilidad para laborar en jornada AM de 6:00 AM A 12:00 PM de lunes a viernes (6 horas) y dos sábados al mes (8 horas) 6:00 AM a 3:00 PM - Un sábado cada 15 días.