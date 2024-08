¿Ya olvidó a Jennifer López? Este sería el nuevo amor de Ben Affleck; es familiar de un popular expresidente de Estados Unidos

Según fuentes de la revista People , la actriz y cantante de origen puertorriqueño está “devastada” por la situación. No parece suceder lo mismo con Affleck, que ha sido visto en las últimas horas en compañía de una atractiva mujer. Tal como lo informan medios como Page Six y Daily Mail , Affleck fue fotografiado junto a la hija del que fue, hasta hace unos días, candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Kick Kennedy es es actriz y escritora, además de filántropa y activista.(Photo by Leigh Vogel/Getty Images for RFK Human Rights) | Foto: Getty Images for RFK Human Right