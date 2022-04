Diez consejos para fomentar el ahorro de dinero en los gastos del hogar

Utilizar bombillos de bajo consumo y no encender la luz cuando no es necesario

No desperdiciar agua, y mucho menos la caliente porque se gasta agua y luz

Controlar la calefacción manteniendo una temperatura constante pero no demasiado elevada

Vigilar las puertas y ventanas para que por ellas no se escape el calor

No dejar dispositivos eléctricos en stand by. Si no se están utilizando, se deben apagar