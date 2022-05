Ingreso solidario: este martes finaliza plazo para reclamar beneficios pendientes de 2020 y 2021

El programa de Ingreso Solidario, que beneficia a las personas más vulnerables de Colombia, y está en manos de Pierre García, informó que este martes a través de sus redes sociales que este 10 de mayo se vence el plazo para que los hogares reclamen los pagos pendientes correspondientes a 2020 y 2021.

Prosperidad Social señaló que los titulares de los hogares pueden cobrar en los puntos de pago de SuperGiros y su red de aliados en todo el país: aplica para hogares bancarizados y no bancarizados.

“Recuerden: hoy martes 10 de mayo finaliza el plazo para que los hogares de #IngresoSolidario con pagos pendientes de 2020 y 2021 puedan disponer de sus recursos. ¡Acérquense a los puntos de @SuperGIROS_ y aliados en todo el país!”.

Cabe señalar que el funcionario en días anteriores recordó que esta primera fase de pagos pendientes inició el 22 de abril pasado, pero para facilitarle a los ciudadanos el cobro, se amplió el plazo para acceder a esos recursos. Por ello, la entidad lanzó la alerta y así invitar a quienes no han reclamado dichos pagos, para que se acerquen y no dejen pasar la fecha.

“Para esta fase se ordenaron 2.753.107 giros disponibles, para 330.948 hogares. Es importante que los beneficiarios consulten en la página habilitada por la entidad antes de trasladarse a los puntos de pago. Esta es la primera de las fases que realizaremos este año”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la entidad, los departamentos donde hay más giros pendientes por cobrar son: Antioquia (41.737), Valle del Cauca (33.583), Bogotá (28.463), Norte de Santander (23.356) y Cundinamarca (23.014).

Así mismo, Prosperidad Social recordó que para consultar si un núcleo familiar hace parte de esta primera fase de pagos acumulados, los interesados deben ingresar al enlace www.ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co.

¿Cómo saber si es beneficiario en mayo?

Prosperidad Social recordó cómo es el procedimiento para saber si una familia es beneficiaria. Lo primero que se debe hacer es registrarse en la página del programa, así:

1. Ingresar al link: ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co.

2. Hacer clic en el botón “registrarse” ubicado en la parte superior derecha de la página.

3. Iniciar sesión con el número de cédula y, si el usuario no está registrado, debe hacerlo.

4. En el “tipo de acceso”, se debe seleccionar “registro con documento de identidad”.

5. Una vez este registrado, el usuario deberá ingresar a la página del programa e iniciar sesión (pasos 1, 2 y 3).

6. Al ingresar al sistema, aparecerá una ventana con la información del usuario registrado.

7. Dar clic en el botón “consultar giros”. Finalmente, aparecerá una ventana con la información relacionada con cada hogar.

Clasificación de Ingreso Solidario según el grupo de Sisbén

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es el método para distinguir a cada población del país de acuerdo a su situación económica actual. Desde el año pasado cambiaron las secciones de ubicación de cada persona con el objetivo de brindar mayor transparencia y ayudar a los que verdaderamente lo necesitan, según ha manifestado la entidad encargada en diferentes espacios.

De modo que las personas que se inscribieron y hacían parte del sistema de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ahora están divididas en cuatro clasificaciones por letra (A, B, C y D). Cada una de estas secciones tiene un rango o distinción: grupo A, personas en pobreza extrema; B, condición de pobreza moderada; C, condición de vulnerabilidad; D, hogares que no están en situación de pobreza, en ese sentido, así se entregarían los beneficios:

Hogares grupo A

De dos o más personas: $450.000

De una sola persona: $420.000

Hogares grupo B

De dos o más personas: $420.000

De una sola persona: $410.000

Hogares grupo C