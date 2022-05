Ingreso solidario con Sisbén: ¿cuánto se recibirá, según la clasificación?

Después de que el mandatario de todos los colombianos, el presidente de la República Iván Duque, dio a conocer el pasado jueves 28 de abril que el proyecto de la Ley de Inversión Social, poseedor del programa de Ingreso Solidario, amplió su cobertura de beneficiarios pasando de tres a cuatro millones, hubo cambios en el modo de entrega del aporte económico.

Con el aumento de la cobertura, el gobierno espera mitigar los índices de vulnerabilidad que miles de familias en todo el territorio nacional tienen. En un principio, se pagaron $160.000 mensuales, sin embargo, para este 2022, los montos cambiaron y el mandatario, junto al departamento administrativo de Prosperidad Social, indicó que el monto se acumula y se reclama cada dos meses una suma de $380.000.

No obstante, hace poco se dio a conocer que el acumulado económico aumentó a $400.000 y que este dependerá de la clasificación que cada persona tiene en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

“El programa priorizará a los hogares registrados en condición de pobreza extrema en Sisbén IV (Grupo A). Esta focalización permitirá que al menos el 30 % de los titulares de los hogares que ingresen sean mujeres. El 64,13 % de los hogares que ya reciben la transferencia monetaria está representado por mujeres cabeza de hogar”, dice la entidad responsable de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social.

Así las cosas, los ciudadanos deben tener en cuenta que los pagos son diferenciables y por ello no todos reciben el mismo bono.

Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios de este programa a reclamar los recursos pendientes, tras reconocer que es posible que muchos hogares pueden tener más de un giro acumulado. - Foto: Prosperidad Social

Clasificación de Ingreso Solidario según el grupo de Sisbén

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es el método para distinguir a cada población del país de acuerdo a su situación económica actual. Desde el año pasado cambiaron las secciones de ubicación de cada persona con el objetivo de brindar mayor transparencia y ayudar a los que verdaderamente lo necesitan, según ha manifestado la entidad encargada en diferentes espacios.

De modo que las personas que se inscribieron y hacían parte del sistema de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ahora están divididas en cuatro clasificaciones por letra (A, B, C y D). Cada una de estas secciones tiene un rango o distinción: grupo A, personas en pobreza extrema; B, condición de pobreza moderada; C, condición de vulnerabilidad; D, hogares que no están en situación de pobreza.

Mega Jornada de Sisbén Móvil en Cúcuta - Foto: Oficina del Sisbén en Cúcuta

Respecto a la entrega del Ingreso Solidario, los beneficiarios son del grupo A, B y C del Sisbén y este se entrega de acuerdo a la cantidad de personas que hay en el hogar de la siguiente manera:

Hogares grupo A

De dos o más personas: $450.000

De una sola persona: $420.000

Hogares grupo B

De dos o más personas: $420.000

De una sola persona: $410.000

Hogares grupo C

De una o más personas: $400.000

Calendario de pagos 2022

Tercer pago: tercera semana de mayo.

Cuarto pago: tercera semana de julio.

Quinto pago: segunda semana de septiembre.

Sexto Pago: segunda semana de noviembre.

Entre el 16 y 21 de mayo arrancará la distribución del pago bimestral. Las fechas de transferencias serán notificadas a través de las entidades bancarias que se tienen registradas en el historial. Sin embargo, los beneficiarios que no tienen cuentas podrán ingresar a https://www.supergiros.com.co/ya-llego-mi-giro para verificar la disponibilidad de pagos y los sitios autorizados para hacer los retiros.

Si alguien no reclamó la primera fase de pagos de ciclos pendientes que está activa desde el pasado 22 de abril, puede hacerlo hasta este martes (10 de mayo). La fecha se amplió dado que muchos hogares no lo han retirado.