¿A qué se le considera un buen puntaje en Datacrédito?

Acceder al sistema financiero es fundamental para el desarrollo de los proyectos de vida de los colombianos, por ello es preciso tener en cuenta los factores que inciden en la obtención de ciertos productos y servicios. Tal es el caso del puntaje crediticio.

De acuerdo con el apartado de Consejos para consumidores de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, el puntaje crediticio es un número que denota una calificación de la probabilidad de un individuo para responder a tiempo y en la cantidad acordada al pago de un préstamo. Para calcular esta cifra, los prestadores se basan en la información financiera del usuario, como los créditos que ha tenido, el historial de pagos, el monto de sus deudas, el tiempo por el que ha conservado un préstamo en particular, entre otros.

Los sistemas de puntaje de crédito pueden tener distintos métodos para calcular la calificación de una persona. En el caso de Datacrédito, el puntaje crediticio se define en un rango de 150 a 950 puntos, donde el puntaje más alto (es decir, entre más cerca se encuentre de 950) implica mayores oportunidades de acceder a un préstamo.

De acuerdo con Contamos, el sitio web de economía y negocios, la clasificación en el puntaje crediticio puede definir el acceso de una persona a determinados créditos, ya que este número representa su nivel de riesgo.

Así pues, un usuario del sistema financiero que tenga un puntaje de 700 o más, en la medición de Datacrédito, es aquel que ha cumplido correctamente con sus obligaciones pendientes; en otras palabras, ha pagado sus créditos en las cantidades y tiempos acordados con las entidades prestadoras. Además, se destaca por tener un comportamiento financiero ejemplar, realizando operaciones frecuentes y manteniendo el orden de sus finanzas. Por lo tanto, este perfil tiene menor nivel de riesgo, y con ello, más probabilidades de acceder a un producto o servicio financiero, inclusive con mejores condiciones.

Por otra parte, aquellos que tengan un puntaje entre 400 y 699, se encuentran todavía en un rango ‘saludable’, puesto que tiene posibilidades de acceder a la oferta de las entidades prestadoras; sin embargo, debe poner en práctica mejores hábitos financieros para conservar estable la puntuación y recibir otra serie de beneficios. En ese sentido, se recomienda organizar adecuadamente las cuentas pendientes y pagarlas puntualmente.

Los usuarios con puntajes menores a 400 presentan más dificultades para obtener la aprobación de algunos productos, lo que no necesariamente significa que no pueda gozar de la oferta del sistema financiero. Generalmente, esta calificación indica que la persona no ha cumplido correctamente con sus pagos, presenta moras en algunas cuentas, excedió su cupo máximo de crédito, entre otros factores que desmejoran el puntaje. Para este tipo de casos, se aconseja saldar las deudas pendientes y trabajar en subir la puntuación.

¿Cómo se puede subir el puntaje crediticio?

En su blog, Datacrédito Experian comparte algunas recomendaciones para las personas que están interesadas en mejorar su puntaje crediticio, para aumentar sus posibilidades de adquirir determinados productos o servicios financieros y disfrutar de condiciones más óptimas.

Vale señalar que se trata de consejos que funcionan, a su vez, para mantener unas finanzas personales saludables, lo cual es fundamental para gozar de un perfil financiero atractivo.

Lo primero es conocer la información que está alojada en las centrales de riesgo. Esto quiere decir, identificar el detalle de los reportes de las distintas compañías sobre su perfil financiero, para poder cerciorarse de que todo esté en orden y no hayan, por ejemplo, servicios a su nombre o algún otro imprevisto que esté afectando la calificación.

En segundo lugar, se debe demostrar un comportamiento estable y cumplir adecuadamente con todas las obligaciones que se tienen pendientes.

Los expertos de Datacrédito también aconsejan evitar sobreendeudarse.

