Preparados: estas serán las ciudades donde el galón de gasolina valdrá $10.000 en diciembre y seguirá subiendo

El futuro del precio de la gasolina y el ACPM en Colombia tenía a más de uno al borde de la preocupación. Las proyecciones frente al déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) no eran alentadoras e incluso se venía hablando de un valor por galón cercano a los 16.000 pesos.

El Ministerio de Hacienda, terminando con la espera, finalmente confirmó que para el caso de la gasolina, el aumento será de 200 pesos. Este ajuste será mensual e iniciará en octubre de este año. No obstante, también precisó que el ACPM se mantendrá tal cual como está, con el fin de no afectar los precios al consumidor y disparar aún más la inflación.

El precio de la gasolina llevaba tres meses estable, pues fue el pasado primero de julio, bajo la administración del expresidente Iván Duque, cuando se anunció el más reciente incremento. Dicho ajuste fue de 150 pesos y situó el precio promedio de venta en 9.180 pesos, teniendo en cuenta las 13 ciudades principales del país.

Así las cosas, a partir del próximo primero de octubre, el valor de la gasolina, según lo confirmado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, pasará a 9.380 y mantendrá un aumento promedio de 200 pesos mensuales por lo que resta del año.

“El acuerdo con el presidente (Petro) es que se va a aumentar la gasolina 200 pesos mensuales a partir de octubre”, dijo el ministro Ocampo, al explicar lo que se viene para el país en este tema, que ha sido uno de los más comentados de las últimas semanas, puesto que se prevé un fuerte impacto en la inflación.

Sin embargo, dio un parte de tranquilidad para los camioneros, aclarando que –al menos por ahora– el precio del ACPM no tendrá variación. “Por este año, el ACPM no se va a aumentar, entre otras cosas, porque se va a cambiar la fórmula para tener en cuenta el diésel biológico, digamos, el biodiésel, con lo cual no se necesita aumentar el precio”, precisó José Antonio Ocampo.

El precio promedio del galón de gasolina en Colombia se ubicaría en 9.780 pesos para fin de año. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿En qué ciudades el precio de la gasolina superará los 10.000 pesos?

De acuerdo con lo explicado por el Ministerio de Hacienda, el aumento en el precio de la gasolina para fin de año será de 600 pesos. Teniendo en cuenta que el valor de este combustible varía dependiendo de la ciudad, se prevé que en algunos territorios el galón supere los 10.000 pesos para diciembre.

Partiendo del PVP actual en el galón de gasolina (9.180 pesos), si le suma el aumento de 600 pesos programado para el último trimestre de 2022, el precio promedio del galón estaría alrededor de los 9.780 pesos para fin de año, por lo menos en las 13 principales ciudades del país.

Sin embargo, en Bogotá, por ejemplo, el consumidor paga un precio de referencia de 9.523 pesos, es decir que si se le suman los 600 pesos del ajuste, para fin de año el nuevo precio de referencia será de 10.123 pesos por galón en la capital del país.

En Medellín, donde el PVP actual es de 9.464 pesos, para fin de año el nuevo precio de referencia será de 10.064 pesos. Mientras que en el caso de Cali, el precio de referencia pasará de 9.562 a 10.162 pesos.

Para el cierre de 2022, las gasolinas más caras se pagarán en ciudades como Tunja, donde el precio de referencia pasará de 9.657 a 10.257 pesos, y Villavicencio, que pasará de 9.623 a 10.223 pesos por galón.

La gasolina más barata, sin tener en cuenta ciudades fronterizas con Ecuador y Venezuela (Pasto y Cúcuta, respectivamente), se encontrará en Cartagena. Actualmente, el PVP en la capital del Bolívar es de 9.168 pesos, por lo que para fin de año estará en 9.768 pesos.