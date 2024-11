Ojo con nueva estafa a través de transferencias por celular: delincuentes se aprovechan de Transfiya

Entre las alternativas que tienen los usuarios para transferir dinero desde sus billeteras virtuales, hay una que se ha popularizado en los últimos tiempos, al eliminar algunas barreras para las transferencias, pues es preciso aclarar que no muchos tienen la misma billetera y existen varias en el país, como son Daviplata, Nequi, entre otras.

Sin embargo, cuando Flórez ingresó a la plataforma, este se dio cuenta que el estafador no estaba solicitándole aceptar un dinero, sino que por el contrario el estafador le estaba pidiendo enviar el dinero de su cuenta.

Los expertos recomiendan que no comparta contraseñas ni códigos de verificación, ni siquiera con personas que dicen ser del banco. | Foto: Getty Images

Si no lees con cuidado lo que vas a aceptar, le puedes estar enviando dinero a una persona sin tu consentimiento y perder el dinero. Tengan muchísimo cuidado, nunca se descuiden o se confíen, pues hay muchas personas muy maldadosas”, comentó el sujeto a través de su video en redes.

¿Cómo evitar estafas si le envían dinero o le piden su Nequi?

La plataforma ha revelado algunas de las alternativas con las que se puede asegurar de que no sea estafado. Si usted va a recargar dinero verifique que la dirección comience con “https” y que haya un pequeño símbolo de candado a su izquierda.

Tenga en cuenta también que el pin para desbloquear su celular no debe ser el mismo que para ingresar a su Nequi. Además, es clave que no haga clic en enlaces enviados por SMS que no vienen del número 85954, que es el propio de la mensajería de la plataforma.