Advertencia para propietarios: consecuencias de no pagar el impuesto predial a tiempo en Bogotá en el 2023

Una temática importante en la gestión de gastos para los colombianos, año tras año, es la Declaración de Renta, y el pago de impuestos, especialmente en un año donde el manejo de fondos es cada vez más clave, a causa de algunas presiones como el creciente costo de vida.

En este orden de ideas, las preocupaciones suelen prevenir alrededor de no poseer los fondos necesarios para subsanar estos gastos, o también en el caso de aquellas personas que no conocen la cantidad exacta de impuestos que deben pagar y bajo qué conceptos.

Algunos de estos elementos fueron ajustados a través de la reforma tributaria, sin embargo, los bolsillos de los colombianos sufrirán algunas afectaciones a causa de esta temática económica y social.

Entre estos resalta el impuesto predial, cuyo plazo para pagar la primera cuota de este año, vence el próximo 9 de junio, mientras que las demás cuotas vencerán el 4 de agosto, 6 de octubre y 1 de diciembre respectivamente.

Los impuestos son obligación anual para los colombianos. - Foto: Getty Images

Las entidades generan una serie de sanciones para quienes no cancelen sus respectivos impuestos, o no realicen la Declaración de Renta a tiempo, y el impuesto predial no es la excepción.

Estas sanciones varían acorde al tiempo de atraso, y también al estrato del inmueble. En cuanto a la temporalidad, la sanción incurre en un 1,5 % por cada mes o fracción de mes de retraso en el pago de este impuesto.

Impuestos Bogotá. - Foto: Secretaría de Hacienda - Bogotá

Mientras que el estrato del inmueble divide los costos de la siguiente manera: Para los de estrato 1 y 2, corresponda la Unidad de Valor Tributario (UVT) 4, con un total de $170.000; en el caso de que el inmueble sea para el estrato 3 y 4, implica una UVT 5, de $212.000 en total; mientras que si el estrato pertenece a estratos 5 y 6, la UVT se eleva hasta un grado 7, lo que implica un valor de $297.000.

Las autoridades han generado una serie de explicaciones, para exponer la importancia que posee el impuesto predial, y el pago del mismo, dentro del desarrollo urbano de la ciudad y sus respectivos municipios, los ingresos generados a través de este impuesto se destinan a financiar servicios públicos esenciales, como el mantenimiento de vías, la recolección de residuos, el alumbrado público y el suministro de agua potable.

Además, se utilizan para la construcción y mantenimiento de infraestructuras públicas, como parques, hospitales, escuelas y otros espacios comunitarios, que mejoran la calidad de vida de los habitantes.

De esta manera, los gobiernos locales buscan poder obtener un ingreso constante y estable, que permita ejecutar proyectos de ordenamiento territorial, para así poder cumplir con responsabilidades gubernamentales, y sociales, que representen evolución estatal y nacional continua y efectiva.

El impuesto predial ayuda al desarrollo estatal. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Es válido recalcar, que para cancelar este impuesto, se debe acceder al cupón de pago, a través de la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda, siguiendo los pasos mencionados a continuación:

Ingresar a la opción “Consultas”.

Seleccionar “Obligaciones Pendientes”.

Elegir el impuesto predial unificado.

Hacer clic en “Cupones”

Una vez realizado este proceso, se obtendrá el cupón de pago, el cual puede ser cancelado desde la misma Oficina Virtual, o impreso para ser pagado posteriormente a través de bancos autorizados para realizar este trámite.

Es importante tener claro este proceso, debido a que las autoridades de Bogotá han alertado sobre la presencia de estafadores que intentan engañar a los contribuyentes. Estas personas inescrupulosas están enviando cartas, correos electrónicos y realizando llamadas telefónicas, solicitando el pago por supuesta mora del impuesto predial y la contribución de valorización.