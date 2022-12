Esto es lo que piensa Bill Gates sobre trabajar los fines de semana y tener vacaciones

- Foto: Getty Images for TIME

Hablar de hombres que sean influyentes y un ejemplo a seguir para muchos implica mencionar al cofundador de Microsoft, Bill Gates. Actualmente, con 67 años, el magnate estadounidense sigue acaparando la atención por sus puntos de vista sobre diferentes temas en el mundo, como el coronavirus o el cambio climático, pero también hay quienes buscan saber cómo es su rutina y lo que piensa del trabajo en horarios no tan comunes.

Hay que decir que Gates ha mencionado, en diferentes oportunidades, que con la llegada de las nuevas tecnologías es más difícil concentrarse. En ese sentido, en su blog él ha hablado de la importancia de dejar a un lado todos los elementos que generan distracción para poder trabajar rápido y eficientemente.

Por otro lado, año tras año, las palabras del multifacético hombre siguen resonando. Precisamente, en 2019 el desarrollador de software estuvo en un evento de emprendedores donde pudo hablar con Julia Hartz, CEO de Eventbrite, sitio web que permite promocionar eventos locales en los Estados Unidos.

En dicha intervención, Bill Gates habló de sus inicios como empresario y, por supuesto, los desafíos que tuvo para crear Microsoft. En esa ocasión, el magnate reveló algunos de los hábitos que tuvo en su juventud y los relacionó con su pensamiento de los últimos años, donde el mundo cambia constantemente.

Cada persona tiene su propia concepción del ‘trabajo ideal’ y muchos concuerdan con que, bajo la corriente del bienestar, no se debería laborar los fines de semana (sábado y domingo). Además, también permea la idea de tener vacaciones.

En el caso de Bill Gates, cuando tuvo 20 años, las cosas fueron muy diferentes: “Creo que podrías adorar y mitificar la idea de trabajar extremadamente duro. En mi caso particular, es verdad que no creía en los fines de semana; no creía en las vacaciones”, dijo hace unos años.

Es decir, el descanso no existió en la juventud de uno de los multimillonarios más reconocidos en el gremio de la innovación tecnológica.

Pero eso no es todo, Gates fue enfático en aquel entonces y detalló que su visión fue “bastante dura”, ya que se trató de sus años de juventud. Es decir, mientras que otros sujetos estaban disfrutando, él trabajó sin parar.

Respecto a lo que implica iniciar en el mundo del emprendimiento, una de las prácticas más populares en la actualidad, el también filántropo expresó que se necesita de “un equipo que elige ser muy maniaco sobre la empresa”. En otras palabras, este grupo debe considerar a la organización como parte de su vida.

Años después, ya teniendo 30, Bill comentó que “apenas podía imaginar cómo lo había hecho. Porque para entonces, empezó un comportamiento natural y me encantaban los fines de semana”.

Sin embargo, a pesar de que Microsoft y otros proyectos del empresario son fruto del trabajo y dedicación sin parar, él mismo hizo una compasión del hombre que fue a los 20 años y el de los más de 60 que tiene hoy en día: “el Bill Gates de 20 años estaría asqueado del Bill Gates actual”, aseguró.

