Hijas de Bill Gates rindieron un sentido tributo a su madre en su cumpleaños número 58

Un día como hoy de 1964, nació en Texas, Estados Unidos, Melinda Gates, una de las mujeres que ha marcado historia en el mundo gracias al emporio multimillonario que ha formado al lado de su exesposo, Bill Gates.

Durante los años de matrimonio de la pareja tuvieron tres hijos, la mayor llamada Jennifer, el del medio Rory y la menor, Phoebe. Ambas jóvenes, en este día especial para su madre, acudieron a sus redes sociales para felicitarla y demostrarle el amor y admiración que sienten por ella.

Jennifer, de 26 años, publicó una foto en la que se puede ver con su madre el día de su boda. La joven se encuentra arrodillada en vestido de novia hablando con su madre. Dicho evento fue el otoño pasado, por lo que es posible que la foto sea de la misma época.

“Deseando el más feliz cumpleaños a la mujer que admiro todos los días”, escribió Jennifer sobre la imagen puesta en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

La foto puede apreciarse a través de las historias de Instagram de la joven. - Foto: Foto: Instagram @jenniferkgates

En cuanto a Phoebe, de 19 años, también hizo tributo a su madre en la misma red social, compartiendo una foto de ella cuando era apenas una niña junto a su madre. Las dos se ven felices en lo que sería un columpio.

La descripción de dicha foto dice: “Feliz cumpleaños a la mujer más increíble. Conocerte es amarte. Reflexionando sobre este día, es difícil comprender cuán bendecida soy de llamarte tanto mi madre como mi persona”.

Cabe resaltar que Melinda y Bill Gates estuvieron casados por 27 años y como se mencionó, de la relación quedaron tres hijos; sin embargo, el amor se fue desvaneciendo y ambos decidieron, en 2021, tomar caminos separados.

“Después de mucho pensarlo y mucho trabajo en nuestra relación, hemos tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio. No creemos que podamos seguir creciendo como pareja en esta nueva fase de nuestras vidas”, explicó la pareja por medio de un comunicado de prensa en ese momento.

No obstante, de este tema eran pocos los detalles que habían dado ambos personajes, hasta que Melinda habló al respecto. La mujer confesó en CBS Mornings que la principal razón de su separación de Bill había sido la infidelidad que por mucho tiempo el multimillonario mantuvo con una ingeniera de Microsoft.

“Estás de luto por la pérdida de algo que creías tener y que pensabas que tendrías para toda la vida. Quiero decir, esto es algo doloroso. Ciertamente, creo en el perdón, así que pensé que habíamos superado algo de eso”, explicó la mujer.

“No fue un momento y una cosa específica lo que realmente ocurrió. Solo llegó un punto en el que había demasiadas cosas que me hicieron darme cuenta de que simplemente no era saludable, y no podía confiar en lo que teníamos”, añadió.

Sin embargo, Bill decidió callar un poco más, esperando el momento adecuado para hablar abiertamente sobre los hechos que derivaron en su divorcio. Así, hasta mayo de 2022, Gates ofreció una entrevista en Today, en la cual la presentadora Savannah Guthrie fue directo al grano preguntándole: “¿Fuiste infiel en tu matrimonio?”.

Al momento de dar su respuesta, Gates se tornó un poco a la defensiva, explicando que los errores estuvieron presentes y que en muchos de ellos él tuvo mucha responsabilidad.

“Claramente cometí errores y asumo la responsabilidad. Sabes que el año pasado fue difícil, pero logramos salir adelante”, dijo, notablemente nervioso. “No creo que profundizar en eso sea bueno, pero sí, causé dolor y me siento mal”, añadió.

Después indicó que el amor no es precisamente uno de sus fuertes, por lo que dar una opinión sobre lo que sucedió en su matrimonio, además de ilógico, sería irresponsable: “Hay áreas en las que soy experto, pero en este tipo de temas, no lo soy. Debo ser humilde. No tengo buenos consejos para los demás”.