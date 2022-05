Innovación y creatividad: dos aliadas para no quedarse sin trabajo en la era tecnológica

Desde que empezó su trasegar por el mundo hace varias décadas, la tecnología no ha parado de evolucionar, imponiendo siempre el reto de estarse reinventando a las distintas generaciones que la han vivido. Esto con el fin de no quedarse atrás, ya que conforme avanza su desarrollo, así mismo lo hacen las exigencias del mercado.

Un ejemplo de esto son los ingenieros de sistemas, quienes han tenido que adaptarse a los distintos cambios de software, hardware y herramientas de trabajo. No era igual el perfil que se necesitaba de un profesional de estos para manejar plataformas digitales en 1998 a las que se necesitan hoy en día.

Esta nueva dinámica ha hecho que el cambio en las tendencias de empleabilidad para el futuro se convierta en un tema de interés para la mayoría de líderes, pues, la pregunta principal que ha nacido es: ¿cómo los directivos pueden estar a la vanguardia en las necesidades del mercado laboral?.

Vale la pena resaltar que los directivos de las empresas cuentan con un reto permanente y es hacer que las transformaciones e innovaciones no solo aporten a los procesos, sino que también respondan a las dinámicas del mundo actual, según Dell, el 85 % de los trabajos que estarán disponibles en 2030 aún no se han inventado. Por otro lado, el Banco de Inglaterra afirma que cerca de 15 millones de empleos podrían desaparecer por la automatización y digitalización, lo que demuestra que los cambios no dejan de aparecer.

Para Jorge Matiz, director de la firma Talengo, quienes se proyectan como líderes, deben anticiparse a las dinámicas del mercado, estar en la capacidad de responder de forma oportuna a los cambios de hábitos y necesidades. Para esto recomienda principalmente tomar una posición de iniciativa enfocada a temas de innovación y creatividad.

“La pandemia aceleró hábitos y tendencias que posiblemente estaban en fase de maduración y que hoy están vigentes dentro de lo que se denomina ‘la nueva normalidad’ (...) La innovación y creatividad se estimulan en la medida que las organizaciones entiendan que el mundo cambió y hay que adaptarse a los retos y dinámicas del hoy”, dijo Matiz.

Este experto asegura que hablar de innovación empresarial, no solo hace referencia al manejo y aplicación de nuevas tecnologías y herramientas para el funcionamiento estructural de una organización, también se trata de alinear la eficiencia de los procesos con la capacidad del equipo de trabajo, para saber aprovechar estos recursos y enfocarlos a las acciones estratégicas que necesita el negocio en el logro de sus objetivos.

“La capacidad de salir de la zona de confort, exponerse a retos nuevos y diferentes y poder en lo posible, tener una mirada con apertura a lo desconocido y así desarrollar una visión de negocio para no quedarse solo en responder a una necesidad”, agregó el socio director de la firma Talengo.

La llegada de la covid-19 hizo que las organizaciones se vieran en la necesidad de ajustar su manera de trabajar, donde el cambio de hábitos, procesos y formas de interactuar, obligaron a los líderes a hacer uso de un pensamiento disruptivo e innovador, permitiendo de esta manera desarrollar nuevas formas de llegar al mercado y conectarse con las nuevas necesidades del mundo actual. En este punto, la tecnología ha sido clave, con lo cual se ha fortalecido la digitalización, disminuyendo de esta forma la necesidad de mano de obra.

“Una gran base de la innovación es la capacidad de ver las situaciones desde diferentes puntos de vista y de capitalizar las inteligencias colectivas, porque cuando se tienen diferencias de género, cultura y generación, la capacidad de innovar se ve impactada de manera positiva (...) más que innovar por innovar, las organizaciones deben mantenerse siempre con un valor único frente a las nuevas tendencias y cambios orgánicos que traen las sociedades”, concluyó Matiz.

Así las cosas, es necesario que los profesionales de hoy en día estén muy atentos a los cambios que ha venido teniendo el mercado laboral en el mundo y los desafíos que la tecnología está poniendo sobre el camino, con el fin de no quedarse atrás y mantener una hoja de vida atractiva.