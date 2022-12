La Dian lanza convocatoria para elegir directores seccionales, estos son los detalles

Luis Carlos Reyes, director general de la Dirección Nacional de Aduanas e Impuestos (Dian), anunció el lanzamiento de una convocatoria para elegir a los directores y directoras de las seccionales de la entidad a lo largo del territorio nacional.

“En la @DIANColombia queremos contar con el mejor talento y el mayor compromiso con el país en las direcciones seccionales de la entidad. Convencidos de la importancia de la igualdad de oportunidades en el servicio público, hemos abierto una convocatoria”, explicó Reyes.

En este sentido, el director indicó que los funcionarios con carrera administrativa dentro de la entidad y que estén interesados en crecer personal y profesionalmente, se podrán postular a las vacantes abiertas en un total de 14 seccionales.

Explicó además que los cargos de directores seccionales se califican de libre nombramiento y remoción, y tienen requisitos puntuales que están registrados en la página web de la entidad.

“Como en todo proceso de selección de talento humano, los candidatos presentarán pruebas de conocimiento, de competencias gerenciales y de confiabilidad. Y, por supuesto, serán entrevistados por la alta dirección.”, explicó Reyes.

Además, aseguró que destaca lo conseguido por las personas que, hasta la fecha, han liderado las seccionales del país y añadió que espera que con esta nueva convocatoria se consolida el proceso de renovación gerencial de la Dian.

“Este procedimiento de carácter interno que comienza hoy es parte importante del esfuerzo que hacemos todos en @DianColombia para contribuir con el país incluyente y productivo que busca el Gobierno del Cambio. Los detalles pueden consultarse aquí: https://cutt.ly/l0f5voo”, concluyó.

Se amplió el plazo para inscribirse a la cuarta convocatoria de Jóvenes a la U en Bogotá

Hasta este martes 13 de diciembre estarán abiertas las inscripciones de la cuarta convocatoria del programa Jóvenes a la U, tras la decisión de la Secretaría de Educación del Distrito y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) de ampliar el plazo para que las y los jóvenes de Bogotá que quieran ingresar al programa tengan tiempo para optar por uno de los 10.000 cupos para estudiar educación superior sin créditos ni endeudamientos.

La decisión de ampliar el plazo obedeció a la demanda de inscripciones que se presentó el fin de semana y busca que ningún joven que quiera participar en esta convocatoria se quede sin inscribir.

Podrán postularse al programa ‘Jóvenes a la U’ los bachilleres de Bogotá que hayan presentado la prueba Saber 11, que tengan menos de 28 años, que no hayan estado matriculados en un programa de educación superior por lo menos durante los dos últimos semestres antes del inicio de la convocatoria o que no sean egresados (as) de una carrera profesional y que quieran estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional en una universidad de alta calidad de Bogotá, pero no cuenten con los recursos económicos para pagarla.

Los interesados en participar y acceder a una de estas becas podrán inscribirse en https://agenciaatenea.gov.co/convocatorias/cuarta-convocatorias-jovenes-la-u o www.educacionbogota.edu.co. Allí tendrán que diligenciar el formulario y adjuntar los documentos que se le solicitan.

Jóvenes a la U, programa que ofrecen la Secretaría de Educación y la Agencia Atenea, financia el 100 % el valor de la matrícula en programas de los niveles técnico, tecnólogo y profesional universitario, en cualquiera de las 47 Instituciones de Educación Superior aliadas al programa, de las cuales seis son oficiales y 41 privadas y que ofrecen más de 800 programas.

Los beneficiarios recibirán adicionalmente un apoyo económico durante cada uno de los semestres de formación, equivalente a un salario mínimo legal vigente, con lo que se busca fomentar su permanencia en el programa.

“En Bogotá la educación está en primer lugar, por eso invertimos en educación para cerrar las brechas de capital humano y contribuir a una ciudad próspera y competitiva. Hoy no hay excusas para que los jóvenes se queden sin acceso a la educación superior, pues, con Jóvenes a la U ellos pueden estudiar la carrera que quieren, en una universidad de alta calidad, totalmente gratis”, afirmó la profe Edna Bonilla, secretaria de Educación del Distrito.

Por su parte, el director de la Agencia Atenea, José María Roldán Restrepo, anunció que las poblaciones pertenecientes a comunidades LGBTI, negras, afros, palenqueros, indígenas, víctimas del conflicto, violencia de género, reinsertados, mujeres cabeza de familia y población en condición de discapacidad tendrán puntajes adicionales en el proceso de selección de los beneficiarios de Jóvenes a la U en esta cuarta convocatoria.