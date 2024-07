Antes de ser militar se es ciudadano



Los participantes del foro Justicia Penal Militar: una reforma pendiente calificaron de excepcional e histórico el debate abierto que se celebró entre militares y sociedad civil.

En el certamen se acercaron las posiciones y se concluyó que más allá de elevar a rango constitucional los delitos que no podrán ser nunca juzgados por la Justicia Penal Militar (JPM) o de crear un tribunal civil especializado en derecho operacional, los esfuerzos deben centrarse en lograr una Justicia independiente e imparcial y lograr una armonización de los derechos: Internacional Humanitario, Penal y los derechos humanos, teniendo en cuenta que Colombia es un país distinto que lleva a cuestas un conflicto armado.



Está claro que existen serias falencias en la Justicia ordinaria y en la JPM, donde la más grave es la falta de credibilidad. Es fundamental lograr una Justicia de primera categoría, para la fuerza pública y la sociedad civil, que supere estas barreras. Sin embargo, la Comisión para la Reforma a la Justicia Penal Militar, que se reunirá la próxima semana para deliberar y adoptar conclusiones, tiene la última palabra.

Este foro fue organizado por la Comisión para la Reforma a la Justicia Penal Militar y SEMANA, con el apoyo de

la Fundación Grupo Aval.



Los negocios de la sostenibilidad



Cada día son más las empresas que reconocen el valor de los procesos sostenibles en sus actividades económicas. A propósito de este tema, en marzo SEMANA convocará a un foro preparatorio de la revista Gestión Sostenible, en el que participará el experto en ecología industrial, enfoque de ciclo de vida de la producción y el consumo de bienes y servicios, Dick van Beers, del Centro Colaborador del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Consumo y Producción Sostenible con sede en Alemania (CSCP, por sus siglas en inglés). Interesados, por favor escribir a: alianzasforos@semana.com.



Agenda de marzo



Foros Semana: los debates que el país necesita. Para participar de nuestras

actividades, inscríbase en www.forossemana.com. Síganos en Twitter en @forossemana



21 de marzo. El Sistema Interamericano: ¿funciona la protección internacional de los derechos humanos? Lugar: Hotel Hilton, Salón: Platinum, Carrera 7 N° 72-41.

Hora: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.



21 de marzo. Foro Los Negocios de la Sostenibilidad

Lugar: Hotel JW Marriott Calle 73 N° 8-60. Hora: 7:00 a.m. a 12 m



22 y 23 de marzo. CEO 2012

Lugar: Hotel Sheraton Calle 25b N° 69c-80. Salón Gran Santafé.

Hora: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.



23 de marzo. Foro Desarrollo Rural. Lugar: Hotel Marriott Av. Eldorado

Calle 26 N° 69b-53. Salón: Esmeralda 2. Hora: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.



28 de marzo. Cátedra Semana Universidad del Sinú. Invitado: Vladdo.

Hora: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.



29 de marzo. Foro internacional Tecnologías Limpias en el Transporte. Lugar: Hotel Marriott Av. Eldorado

Calle 26 N° 69b-53 Salón: Esmeralda. Hora: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.



29 de marzo. Cátedra Semana Universidad del Tolima. Invitado: José Fernando Hoyos.

Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m.