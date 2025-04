Así se escribió el ‘Atlas’ de la corrupción en Colombia’: Alberto Donadio revela detalles de su investigación

Muchos sucesos no se incluyeron en el Atlas . Por ejemplo, en 1972 un despacho señalaba cómo las Empresas Municipales de Cali, que fueron modelo, se convirtieron en fortines políticos al servicio de la Anapo, el partido del general Gustavo Rojas Pinilla: “De tiempo atrás sabemos que la Anapo usa su poder para financiar las actividades del partido, y sospechamos que sumas iguales o mayores se usan para fines personales”. El informe precisaba: “Los liberales y conservadores no son inocentes en el venerable deporte de la corrupción municipal”.

En la Procuraduría hay no un nido, sino una manada de funcionarios inútiles, como lo he denunciado repetidas veces. Son los procuradores judiciales grado II. Hay más de 400 de ellos. Rinden concepto ante los magistrados de los tribunales superiores y ganan lo mismo que los magistrados, pero su concepto no es obligatorio. Es decir, sirven solo para demorar la justicia.

En 2018 denuncié que la procuradora judicial grado II Magda Patricia Romero Otálvaro era la amante del senador Bernabé Celis y devengaba al mes 25.616.236 pesos. A ella la nombró el procurador general de la nación Alejandro Ordóñez, “porque era un gran amigo de mi papá”, dijo Romero. Su caso salió a la luz pública porque los vecinos de la casa de Romero oyeron ruidos que parecían una agresión de un hombre a una mujer y llamaron a la policía, que se llevó detenidos a la procuradora y al senador. Ella aclaró: “Él no me agredió a mí físicamente, me resbalé, me golpeé contra un mueble de mi casa en una discusión acalorada donde se levantó la voz por parte mía”. El mueble era una mesita de noche.