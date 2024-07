Foros Semana

Los derechos humanos en observación



Recientemente la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó las recomendaciones de una Comisión Especial sobre la Reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que han suscitado el debate en torno a la pregunta ¿funciona la protección internacional de los Derechos Humanos?



El foro, que se realizará el 21 de marzo, pretende analizar el rol de la OEA y las ONG, las víctimas del conflicto, la defensa jurídica del Estado y su competencia frente a los actos de violación de derechos humanos, a partir de los casos de Mapiripán (Meta, 1997) y Santo Domingo (Arauca, 1998). También se debatirá sobre el campo de acción que la nueva reforma deja a las relatorías de la libertad de expresión y al impacto social que produciría. Además, el evento contará con la participación de Fernando Vargas, presidente del Comité Vida Colombia, y José Jaime Uscátegui, director de Relaciones Internacionales del Partido Conservador Colombiano.



Este foro es organizado por SEMANA y la Universidad Sergio Arboleda.

Soluciones limpias para la movilidad en Bogotá



El jueves 29 de marzo tendrá lugar el foro Tecnologías limpias en transporte. Será un espacio que buscará visibilizar las experiencias internacionales en movilidad eléctrica y presentar las iniciativas del gobierno y las empresas radicadas en Colombia acerca de la políticas de sostenibilidad en el transporte. Se abordarán temas como el transporte público urbano, el transporte individual, buses, taxis, camiones, motos y bicicletas eléctricas, soluciones sobre rieles, además de instaurar un conversatorio sobre la puesta en marcha de políticas nacionales y locales hacia el transporte sostenible.



Los negocios del futuro



EPM invita este miércoles 21 de marzo, en alianza con SEMANA, a las conversaciones sobre los negocios de la sostenibilidad. Las mesas temáticas serán: desarrollo de comunidades, agroindustria sostenible, inversión social con impacto, educación y equidad, bienestar del público interno, energías renovables, ciudades, valor económico de los recursos naturales, océanos, nutrición y agua.



