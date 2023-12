Actor de ‘Supernatural’, al borde de la muerte tras sufrir 6 infartos en una hora: “me resucitaron de la muerte 4 veces”

“¡No vas a creer esto! Ayer iba camino a una cita cuando me desplomé en la cocina. Seis ataques cardíacos masivos después, y al ser resucitado de la muerte 4 veces, aparentemente tenía un bloqueo del 100% en mi LAD.(Lesión axonal difusa) La viuda. Si no fuera por mi esposa, @losangelesfiredepartment en Mullholland y el increíble personal @providencecalifornia St Joseph’s, no estaría escribiendo esto. Mis posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Me siento genial. Humillado una vez más. ¡Mañana a casa! #spnfamily”, fueron las palabras del actor de ‘Supernatural’.