Adan Canto, el versátil actor de “X-Men” y “Designated Survivor” fallece a los 42 años

Adan Canto, el cantante y actor mexicano conocido por sus papeles en “X-Men: Days of Future Past” y “Agent Game”, así como por la serie de televisión “The Cleaning Lady,” falleció a los 42 años.

Su publicista, Jennifer Allen, dijo que Canto murió de cáncer apendicular y que había decidido mantener su enfermedad en privado.

“Adan tenía una profundidad espiritual que muy pocos llegaron a conocer en verdad. Aquellos que pudieron darle un vistazo fueron cambiados para siempre”, dijo Allen en un comunicado por escrito. “Mucha gente lo extrañará profundamente”.

Canto, nacido en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, en el norte de México, y criado en Texas, comenzó su carrera a los 16 años, cuando dejó su casa para viajar a Ciudad de México para trabajar como cantautor.

(Photo by Christopher Smith/Invision/AP, File) | Foto: Christopher Smith/Invision/AP

Entonces intentó incursionar en la actuación y debutó en televisión en 2019 con la serie mexicana “Estado de Gracia”. Su debut en Estados Unidos fue hasta 2013, con un papel en la serie de Kevin Williamson “The Following”, protagonizada por Kevin Bacon.

Entre sus papeles más notables está el del vicepresidente electo Aaron Shore en “Designated Survivor”, el del político Rodrigo Lara Bonilla en la serie “Narcos” y el mutante Sunspot en “X-Men: Days of Future Past”. Canto protagonizó el debut de Halle Berry como directora, “Bruised”, así como “Agent Game”.

También dirigió su primer cortometraje en 2014, y un segundo en 2020, un provocativo western protagonizado por Theo Rossi.

Al momento de su muerte, Canto interpretaba a Armand Morales en la serie de Fox “The Cleaning Lady”, que actualmente graba su tercera temporada. No pudo participar en la producción a causa de su enfermedad, pero esperaba reincorporarse al elenco durante la temporada.

(Photo by FOX via Getty Images) | Foto: FOX Image Collection via Getty I

Canto tenía una amplia sonrisa y una risa contagiosa. Sus amigos decían que también era sensible y humilde, rasgos que podrían contrastar con su corpulencia y su quijada delineada que denotaban masculinidad.

Kiefer Sutherland, quien actuó junto a Canto en “Designated Survivor”, compartió un tributo en su página de Instagram.

“Parece que últimamente he tenido que hacer demasiadas publicaciones como esta, pero estoy desconsolado por la partida de Adan Canto. Era un alma maravillosa”, escribió Sutherland en el pie de una imagen en la que aparecían los dos en el set.

(Photo by FOX via Getty Images) | Foto: FOX Image Collection via Getty I

“Como actor, sus ganas de hacer bien las cosas, de ser grande, y luego mejorar, eran en verdad impresionantes y será sumamente extrañado. También estoy desconsolado por su esposa, Steph, y sus dos pequeños hijos. Adan, descansa en paz”.

A Canto le sobreviven su esposa, Stephanie Ann Canto, y sus dos hijos, Roman Alder, de 3 años, y la pequeña Eve Josephine, de 18 meses.