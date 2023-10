Adrián Parada se sinceró sobre ‘peor plato’ que hizo en final de ‘MasterChef’; contó, con humor, qué pasó

Adrián Parada contó qué le pasó en la prueba final de MasterChef Celebrity

Estas palabras hacían referencia a que el cordero no tenía “nada de cocción”, como explicó Nicolás de Zubiría. Al estar casi crudo, los comentarios no fueron para nada favorecedores y lo dejaron sin el primer puesto.

“ Básicamente pasó lo que tanto dije en las entrevistas de ‘Masterchef’, se nos fue la volqueta al río. Yo no sé qué pasó realmente (…) Me gané el cariño de la comunidad vegana ”, comentó con gracia.

El humor apareció en la conversación y llevó a que Parada soltara un chiste, asegurando que menos mal no le habían preguntado sobre el término del plato porque le habría tocado decir: “vivo”. “Los jurados no me hubieran preguntado el término porque me toca decir: vivo. Era un tartar de cordero, realmente. Después de la degustación hubo que liberarlo”, indicó.