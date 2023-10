La ingeniosa burla de Frank Martínez luego de que Adrián Parada presentara un plato crudo en la final de ‘MasterChef’

El triunfo de Carolina causó miles de comentarios en redes sociales, pues un gran grupo de fanáticos del programa querían que el comediante Adrián Parada fuera el ganador del año 2023. Sin embargo, el reconocido artista no tuvo un buen desempeño durante la prueba impuesta por la producción para el capítulo final.

El comediante mencionó en varios capítulos que no quería que sus compañeros se burlaran de él si no lograba avanzar en la competencia de la manera en la que ellos lo hicieron, pues de ser así, las burlas serían interminables, teniendo en cuenta que son un grupo de comediantes.

“Hoy se llegó el gran día, que la verdad, me lo soñaba, pero no me lo imaginaba materializado; finalmente se cumplió el propósito, la meta”, dijo el comediante antes de ingresar a realizar la prueba más importante de toda la competencia.