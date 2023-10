Final ‘Masterchef Celebrity 2023′: estos fueron los momentos más polémicos de la temporada

Masterchef Celebrity fue uno de los programas más vistos a lo largo del año 2023, pues contó con la participación de importantes celebridades que se destacan en campos como la actuación, el canto, la creación de contenido, locución y comedia.

Presentado por Claudia Bahamón, el concurso de cocina contó en su quinta entrega con participación de chefs de renombre como Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, y presenció momentos que serán recordados por todos sus televidentes:

'MasterChef Celebrity 2023'. | Foto: Cortesía RCN

1. La traición de Martha Isabel Bolaños a Daniela Tapia

En uno de los retos presentados a lo largo de la competencia, los participantes tuvieron la oportunidad de seleccionar unas fichas al azar, las cuales brindaban diferentes tipos de beneficios a cada uno de los participantes. Martha Isabel Bolaños y Juan Pablo Barragán corrieron con la suerte de obtener las insignias negras, con las que podían seleccionar a algunos compañeros que no tendrían la oportunidad de cocinar, y por consiguiente, no sumarían puntos.

En una estrategia, la cual no fue analizada por Martha, la actriz de Yo soy Betty, la fea, escogió a Daniela Tapia, situación que generó sorpresa entre los participantes y rabia, desde la perspectiva de la actriz cubana.

Daniela Tapia y Martha Isabel Bolaños en 'MasterChef'. | Foto: Canal RCN

“Quedó como que prefería a Carolina por encima de Daniela. ¿A mí qué es lo que me duele? Que Daniela se lo tomó como una traición”, aseguró frente a las cámaras de MasterChef Celebrity, quebrada en llanto por la decisión que había tomado.

Adicionalmente, mencionó: “Este llanto es porque tengo que hacerme cargo de mi equivocación, jugué pésimo, debí habérselo puesto a Carolina, y ya, me hago cargo del resto, no me queda más que hacerme cargo de las consecuencias”.

Sin embargo, Daniela decidió mostrar su frustración y enojo, asegurando que se sentía y traicionada por Martha. “Cuando tienes la posibilidad de escoger a más personas, ¿traicionas a tu amiga? No, tú eres traicionera”.

2. Inesperado participante entra en el Top 10

En uno de los temidos retos de eliminación que se presentaron durante la quinta temporada del programa gastronómico del Canal RCN, Nela González, Zulma Rey, Adrián Parada, Carolina Acevedo y Natalia Sanint se enfrentaron con la preparación de pollo, en la que este producto debía brillar por completo, pero debía contar con sus respectivas guarniciones y salsas.

Pese a que Zulma Rey parecía ser la cocinera más débil dentro de la prueba, sorprendió a los jurados con su delicioso platillo y se convirtió en la primera concursante en hacer parte del Top 10 de Masterchef Celebrity 2023.

Zulma Rey habló de su primera ruptura amorosa. | Foto: Instagram: @zulmarey

“Esas voces que me hablaban cuando me invitaron para estar en Masterchef que me decían, Zulma, pero tú que vas a ir a hacer el oso, tú no sabes cocinar. Efectivamente, he hecho el oso, pero estoy feliz porque he aprendido a cocinar”, dijo entre la inevitable felicidad y adrenalina del momento.

Por otro lado, recibió las felicitaciones de Nicolás de Zubiría, uno de los chefs del programa, quien resaltó: “Me encanta ver que ya estás en los sabores, estás en las técnicas, vemos muy bien esos espárragos, vamos a presentar un poquito mejor, pero ya estás en el juego, la cadena está en la bicicleta, tú sigue pedaleando”.

3. Encontrón entre Daniela Tapia y Zulma Rey

Durante uno de los últimos retos que Zulma Rey presentó en Masterchef, tuvo que trabajar en pareja con la famosa actriz cubana Daniela Tapia, sin embargo, a pesar de ser muy buenas amigas, en este reto en específico, estas participantes no tuvieron una buena comunicación, lo que ocasionó discordia en el momento de cocinar.

Eso sucedió en medio de un capítulo enfocado en la caja misteriosa, en la cual, los participantes tuvieron la oportunidad de innovar a través de diferentes sabores y texturas de la cocina internacional, teniendo como ingrediente principal, pan de hamburguesa de una de las marcas patrocinadoras.

Daniela Tapia y Zulma Rey se reconciliaron en 'MasterChef'. | Foto: Canal RCN

No obstante, desde un primer momento, se pudo observar la desconexión entre Daniela y Zulma, pues al enterarse de que debían realizar un plato inspirado en India, no lograron ponerse de acuerdo en si deberían incluir, o no, carne de res.

“Prepárate porque en la India, la vaca es sagrada... Si a mí me dicen que me van a entregar una hamburguesa inspirada en la India con una vaca metida ahí, yo digo, eso ya no es de la India, yo, de pronto los chefs dicen que sí”, dijo Claudia Bahamón cuando visitó su estación, generando más estrés en las participantes.

Sin embargo, al llegar al atril y presentarle la preparación a los chefs, notaron que había cierto nivel de tensión entre ellas, por lo que decidieron intervenir, en aras de solucionar los inconvenientes presentados entre las dos celebridades.