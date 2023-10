Feid confesó cómo se vestía cuando no tenía presupuesto, ¿mentía sobre los precios?

“‘Lo sé todo’ me robó el chisme”: reconocido periodista afirma que el programa del Canal 1 no le dio crédito

¿Cómo eran los looks de Feid?

A pesar de no contar con mucho dinero, Feid siempre se ha considerado una persona con un estilo único e innovador, por lo que no pasaba desapercibido y constantemente llamaba la atención con su excéntrico gusto para la moda.

¿Feid mentía sobre los precios de su ropa?

Sin embargo, gracias a su seguridad y autoconfianza, lograba lucir de la manera que le gustaba. No obstante, en la entrevista con los Billboard, Feid reveló que debido a que en el pasado, como no sabía hablar muy bien inglés, tuvo una confusión al mencionar una cifra de dinero y nunca se retractó.

“Ahorita no es que hable superbién inglés, pero como que yo dije six dollars, (6 dólares), pero antes de terminar de hablar, la persona me entendió six thousand (6.000 dólares), y me abrió los ojos; fueron unas gafas. La persona quedó impresionada porque pensó que yo tenía unas gafas de 6.000 dólares, y yo ya esa mentira no la podía echar para atrás ni a bala papi”, mencionó en el set, provocando risas entre los asistentes y cibernautas.