Aída Morales se destapó y reveló detalles que pocos conocían de su vida; tuvo un hijo con síndrome de Down

Aída Morales se convirtió en una de las grandes actrices de la televisión colombiana, debido a su extensa trayectoria en los medios. Su profesionalismo la catapultó y la llevó a integrar varios elencos, en los cuales brilló con su talento y personalidad.

La tolimense es reconocida por su largo camino en el teatro y en la pantalla chica, destacando con su participación en varias producciones como Corazones blindados, El man es Germán, A Corazón abierto, Usted no sabe quién soy yo, y el paso que tuvo por el comentado reality de cocina MasterChef Celebrity.

Para Aída Morales, de 54 años, una de las cosas que más disfruta en la vida, además de su trabajo, es compartir con su hija y con su actual pareja; tanto así que ha sido bastante activa en redes sociales al mostrar abiertamente su relación y los viajes que realizan juntos. La artista publicó parte de su espacio personal en los escenarios digitales, permitiendo que más de uno se interesara por conocerla más.

La artista triunfó en la televisión por su talento. - Foto: Instagram @aidamoralesactriz

De hecho, recientemente, Aída Morales llamó la atención en Instagram, luego de utilizar su cuenta personal y oficial para unirse a un reto viral y así abrir la puerta a otro espacio de su vida privada. La celebridad de la televisión no lo dudó ni un poco y soltó confesiones que varias personas desconocían de su realidad.

Según lo que se reveló, la actriz se unió a una tendencia de compartir diez datos random sobre su vida, los cuales debían ser interesantes y reales. La colombiana fue contundente con lo que mencionó, desatando reacciones y comentarios en los curiosos que apreciaron su contenido.

De acuerdo con lo que se pudo ver, la artista contó que solía levantarse a las 4:30 de la mañana, hacía yoga y meditaba todos los días, es la mejor amiga de su hija, a veces no se cepillaba los dientes y no usaba desodorante. De igual manera, en esta lista entraron otros ítems como que era muy mala para las matemáticas, le costaba aprenderse los nombres de las personas y no le tenía ningún miedo a las agujas.

La actriz contó diez cosas random de su vida. - Foto: Instagram @rastreandofamosos

Sin embargo, había uno de los puntos que despertó curiosidad en los seguidores de la actriz, pues se relacionaba con el hecho de que fue madre en el pasado, pero su hijo nació con una situación de salud.

“Tuve un hijo con síndrome de Down”, escribió en el post.

De acuerdo con lo que contó Aída Morales, tiempo atrás, en Se dice de mí, se convirtió en madre y tuvo un primer hijo, fruto de su amor con Raúl Wiesner, con quien vivió un flechazo desde el primer momento en que se vieron.

“No puede haber un hijo más deseado y más planeado que él. Yo soñaba con un hijo varón, me imagino porque había sido criada entre hombres y la idea de tener un niño me parecía hermosísima”, comentó cuando relató parte de su experiencia como madre.

Actriz colombiana - Foto: Captura de pantalla RCN / Redes sociales

Sin embargo, esta historia se tornó muy triste, pues Morales contó que su bebé presentó problemas de salud y se fue deteriorando, debido a un virus que le dio y le estaba afectando el organismo.

“Cuando tuve que dar a luz, nos dimos cuenta que el bebé tenía síndrome de Down. A los dos meses, presentó fiebre, empezó a ponerse amarillo. Lo pusimos al sol por antecedentes de salud que tuvo. La fiebre me hizo llevarlo al médico, lo dejaron hospitalizado, le hicieron análisis y descubrieron que tenía otra enfermedad, la cual se llamaba citomegalovirus”, indicó.

No obstante, Aída Morales recibió la fuerte noticia de que su hijo fallecería, por lo que tuvo que cuidarlo y acompañarlo en ese proceso que llevaba. Un día entró en paro respiratorio y el bebé murió en sus brazos.

Aída Morales habló de la pérdida de su hijo en otros momentos. - Foto: Instagram @aidamoralesactriz

“Me dijo: ‘Su hijo no va a vivir’”, contó, para después agregar: “Eran las seis de la tarde y era la hora de amamantarlo y empezó a entrar en un paro respiratorio. Con lo que me había dicho el médico, le dije a Raúl que el bebé estaba agonizando y lo íbamos a dejar ir. Decirlo es muy fácil, pero enfrentar la muerte es muy difícil, ver que la vida de una criatura tan pequeña se va es muy duro”.

“Han pasado mucho años para mí y yo hablo de esto y duele tanto como el primer día. Empezó a írsele la vida. Murió en mis brazos”, concluyó entre lágrimas, plasmando el dolor que sigue cargando en su vida por esta pérdida.