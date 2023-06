“Me inyecta colágeno”: Aída Morales habló sobre la relación que lleva con su joven novio

Feliz se le ve por estos días a Aída Morales, quien se encuentra muy activa en redes sociales, compartiendo sobre sus proyectos, experiencias y también sobre lo que vive en el día a día en su entorno más íntimo. Su relación de pareja ha sido uno de los aspectos más destacados de lo que se ve en las plataformas digitales. Comentarios, reacciones y preguntas no han faltado en cuanto a esto para la actriz.

Y es que uno de los puntos que más hace que los internautas quieran interactuar con ella es la diferencia de edad que se lleva con su pareja. Ella, de 55 años, es una década mayor que su compañero sentimental .

Fabián Copete y Aída Morales. Foto: Instagram @aidamoraleactriz. - Foto: Foto: Instagram @aidamoraleactriz

Si bien la intérprete siempre se ha mostrado abierta sobre tal asunto, algunos han sido malintencionados en sus palabras y han colocado frases hirientes sobre sus publicaciones refiriéndose a que su novio parecería su hijo o nieto.

“Muchas personas me escriben en las fotos, por ejemplo subí una con él en un paseo, en la playa, y una señora me dijo: ay qué importante es compartir con el nieto”, recordó.

Mientras tanto, otras le llaman “el pollo”, lo cual fue comentado por ella con gracia, ya que le lleva 10 años, por lo que con 45 tampoco se trata de un adolescente o algo por el estilo.

“Yo no sufro de eso y por fortuna para la pareja que me acompaña eso nunca fue un problema y hoy en día no es para nada una dificultad tener la relación que tenemos. Para él es importante cómo construimos día a día nuestra relación”, mencionó en entrevista con el programa La Red.

Morales participó recientemente en 'Masterchef Celebrity'. - Foto: Instagram @aidamoralesactriz

Asimismo, reveló que su novio se ha convertido en un apoyo emocional en todos los ámbitos, incluso en la transición que ha representado para ella la menopausia . “Respira, abrázala, eso deberían hacer todos y eso te da una inyección de alegría, sobre todo cuando es alguien menor”, agregó.

“Es una dosis diaria de amor propio y de aceptación, al verlo cada día me recuerda que debo estar bien y ese es el colágeno”, siguió diciendo entre risas.

Con todos los comentarios habidos y por haber, a Aída se le ve decidida de disfrutar su relación con Fabián Copete, actor con el que ya ha salido por casi un año y en que afirma que “me inyecta mucha alegría, me siento más viva”.

Recomendaciones para una relación duradera

Los psicólogos y sexólogos, así como otros gurús en los temas del amor, han estudiado las relaciones de pareja y, con base en ello, han planteado recomendaciones para ser felices junto al ser amado, las cuales podrían ser de especial utilidad para aquellos que se están recién aventurando a hacerlo.

Sin embargo, no se puede desconocer que, muchas veces, los consejos más valiosos son los que provienen de esos matrimonios felices, que han durado varios años y cuyo amor parece intacto ante el paso del tiempo. Así lo demostró una adulta mayor que se hizo viral en redes sociales por sus consejos para tener una relación duradera.

Fue en medio de una dinámica de preguntas en la calle que Sebas Bravo, conocido por su cuenta en TikTok @vidacomoexperiencia, se encontró con varias respuestas acerca del amor. La sabiduría de la mujer que hablaba en el video cautivó a cientos de usuarios de la plataforma, que no tardaron en reaccionar y comentar la publicación.

Actriz de cine y televisión colombiana, hizo parte del elenco de 'El paseo'. - Foto: Instagram: @aidamoralesactriz

“¿Qué consejo les darías a las parejas jóvenes?”, le preguntó Bravo a la señora que caminaba por la zona en que se encontraba.

La respuesta, que fue catalogada como tierna y de gran valor por los usuarios de la red social, fue tan corta como clara. Aunque el amor sea difícil de comprender, cuidarlo no requiere mayor ciencia.

“Conocí a Pedro que es mi corazón, está en el cielo ya”, le contó la adulta mayor a su entrevistador. “Pasamos 53 años de matrimonio”, continuó. Para ella, eso fue posible gracias a que ambos tenían su propia forma de ser y se respetaban mutuamente.

De esa manera, la mujer explicó que al casarse le puso tres condiciones a quien fue su pareja por más de cinco décadas:

No acostarse enojados nunca.

Pedirse perdón.