Aida Victoria Merlano revela que quiere ser madre; ya sabe cómo será el parto y el nombre de su bebé

Luego de esto, ambos intentaron tener una relación seria, pero realmente no se dio y terminó mal, aunque en una entrevista que Dímelo King le hizo a la costeña ella dijo: “Yo termino mi relación, pasa mucho tiempo y él termina su relación. Entonces para nosotros fue como probemos a ver. Yo sí me enamoré de Yeferson”.

Aida Victoria Merlano habla de su deseo de ser madre con Eva Rey

Eva Rey le preguntó directamente si quería tener hijas, a lo que ella respondió: “Ay sí, me muero [...] Sueño con ella, se parece mucho a mí. Me la sueño como yo, como blanquita, pelito color Coca Cola, me la sueño mucho”.

“Cuando digo que me la sueño mucho no es que todos los días sueño con mi hija, pero sí en el último mes he soñado tres veces con una niña. Es reloco porque me levanto llorando como de emoción”, dijo la influencer barranquillera.