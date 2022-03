Aida Victoria Merlano se desahogó y contó por qué amorío con Yéferson Cossio no funcionó

Yéferson Cossio, que actualmente es uno de los influenciadores más reconocidos del país, sorprendió recientemente a todos sus seguidores y confirmó que terminó su relación sentimental con Jennifer Muriel.

“Jenn y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas. Todo mi amor, agradecimiento y respeto para Jennifer. Ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos. Hay muchas cosas que hacen que nuestros caminos se separen”, precisó en aquel momento.

Ante este anuncio, el creador de contenidos se convirtió en tendencia rápidamente en las redes sociales debido a que se conoció que tuvo un pequeño romance con Aida Victoria Merlano, la cual puntualizó que no tuvo nada que ver en la ruptura de los dos antioqueños.

“Ahórrense las especulaciones. Yo no me estoy escondiendo de nada. Yo sí salí con Cossio. A mí no me involucren en una ruptura que no tiene que ver conmigo. Yo salí con un hombre soltero”, puntualizó la barranquillera.

Tras varios días de haberse alejado un poco de las redes sociales, la también influenciadora rompió el silencio y reveló por qué no siguió su romance con el antioqueño. Incluso, contó que ambos decidieron dejarse de seguir en Instagram.

Merlano aprovechó la aclaración que hizo sobre su supuesto encuentro con el creador de contenidos en el concierto de Greeicy Rendón y Mike Bahía, que se llevó a cabo la semana pasada en Medellín, para contarles a sus seguidores que actualmente no son nada.

“Él y yo no quedamos mal. En el momento en que yo decidí frenar las cosas, él me entendió. Era válido que yo no quisiera meterme en ese embrollo, y sobre todo porque yo me estaba llevando la peor parte”, manifestó inicialmente.

Luego, enfatizó: “Cuando las cosas son tan intensas, es imposible que las cosas vuelvan a ser como antes. Yo no iba a dejar de ir a un evento al que me habían invitado solamente porque ahí iba a estar él”.

La barranquillera aseguró finalmente que todavía siente un afecto especial por el influenciador antioqueño y reiteró que ambos decidieron de mutuo acuerdo dejar de seguirse en las diferentes redes sociales.

Pese a que no han publicado nada juntos, Yéferson Cossio y Jennifer Muriel habrían vuelto en los últimos días, pues han asistido juntos a varios eventos. Asimismo, la joven lo acompañó en el lanzamientos de sus cervezas artesanales.

Cabe recordar que los dos creadores de contenidos fueron captados en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, ya que viajaron hace unos días a México.

Entre los internautas han surgido varias dudas debido a que en las historias de Instagram de cada uno se les ve separados y haciendo actividades diferentes. No obstante, esto tampoco significa que sea verídico, teniendo en cuenta que en esta red social se puede subir contenido pregrabado, siendo esta una posible estrategia para distraer a quienes están detrás de su relación.

Ante las distintas especulaciones que están circulando en las diferentes redes sociales, los influenciadores antioqueños no se han pronunciado oficialmente con respecto a su relación sentimental.