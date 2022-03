Yeferson Cossio tildó de “drogadicta” a la novia de Nicolás Arrieta y ella respondió

Yeferson Cossio, quien terminó recientemente su relación sentimental con Jennifer Muriel, se convirtió en tendencia esta semana en las redes sociales después de que Nicolás Arrieta lo acusara de promocionar una empresa de dudosa procedencia en Instagram, la cual habría estafado a cientos de personas.

“Está bien que ayudes a los animales y a la gente, pero tumbarles los ahorros a tus pobres seguidores, presuntamente, es muy triste en serio. Conozco a esta gente, me cae bien, pero uno no se puede quedar callado con esto. Resulta que está empresa captó el dinero de más de 100 personas y ahora nadie responde”, precisó.

Ante estas declaraciones, el creador de contenidos no se quedó callado y aseguró que Arrieta simplemente quería ganar seguidores con esa polémica. Asimismo, se despachó en contra de su novia, Loren Esteban.

“Ese marica no hace nada por nadie, ni por el mismo. Metió a la novia en depresión porque la última vez que terminaron la obligó a abortar. El lío fue tan grande que ella se volvió drogadicta porque nunca lo pudo superar”, manifestó el antioqueño, mientras era grabado por su hermana.

Loren Esteban, quien tenía una relación cercana con la familia Cossio, le respondió rápidamente al reconocido influenciador y negó tajantemente las afirmaciones que hizo en la pieza audiovisual.

Mediante las historias de Instagram, la joven les contó a sus seguidores que nunca ha sido adicta a ninguna sustancia psicoactiva y que las únicas veces que se drogó estaba con Yeferson Cossio. Incluso, enfatizó que este fue el que le dio las drogas.

“Yo era muy amiga de ellos y me quedaba en su casa, pero nunca dije nada de Nicolás. Yeferson era el que siempre andaba con las drogas y en un par de ocasiones le recibí. Lo hice muy pocas veces y creo que eso no me hace una drogadicta”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Él sacó todo de contexto y me empezó amenazar con que iba a publicar unos videos míos, pues tiene uno en el que algo besando a otro hombre. Lo peor es que terminó insultándome y bloqueándome”.

La joven mostró finalmente las últimas conversaciones que tuvo con el creador de contenidos en WhatsApp y dejó ver las presuntas intimidaciones que le mandó después de que le pidió que no dijera mentiras.

Cossio, por otro lado, compartió un video en su cuenta personal de Instagram para dar su versión sobre las supuestas estafas de las que lo acusó Arrieta. Sin embargo, borró posteriormente la grabación.

“Yo no he estafado a nadie. Cuando ustedes hacen una pauta conmigo, ustedes firman un contrato donde a mí no me responsabilizan de absolutamente nada. Ustedes deberían ser un poco más conscientes y no seguir todo lo que un mugroso dice en redes, eso es falta de capacidad mental de ustedes”, concluyó.

Cabe recordar que el famoso creador de contenidos también fue tendencia en las diferentes redes sociales, debido a que fue pillado besando a Aida Victoria Merlano luego de haber terminado recientemente con Jennifer Muriel.