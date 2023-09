Aida Victoria Merlano se sinceró e hizo inesperada confesión íntima; reveló que ha sido infiel y despertó sospechas

“Me acuerdo de una vez que estaba con un ex y el tipo viene y me dice: mira las mujeres que me caen, pero yo estoy es enamorado de ti. Y viene y me hace así (deslizar la pantalla) y yo: ‘Para’, te lo juro por mi vida, que esto es real, le digo: ‘Para’, me dice: ‘¿Qué?’...le comenté: ‘Hazme así un momentico y ahí yo sentí algo”, comentó, recordando esto que pasó.