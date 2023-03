Al actor Hugh Grant en los premios Óscar 2023 se le vio incómodo en plena entrevista

El pasado domingo 12 de marzo, la industria del cine celebró la premiación de los afamados premios Óscar 2023 en su edición 95ª que galardona las producciones que salieron al aire durante el último año en todas las categorías.

Vale mencionar que, de acuerdo con el propio reglamento de la Academia, el mérito de los ganadores es reconocido en forma de “trofeo de estatuilla de oro de la Academia”, lo cual significa que los premiados no reciben dinero, pero pueden recibir otro tipo de compensaciones de terceros.

Cada estatuilla dorada ronda entre los 400 dólares. No obstante, su venta está prohibida después de que varios galardones se comercializaran en el mercado negro. Esto quiere decir que la normativa vigente destaca que “la recepción de dicha réplica no da ningún derecho sobre los derechos de autor, marca registrada y marca de servicio de dicha estatuilla y que solo pertenecerá la réplica física”.

Previo a la ceremonia oficial que es transmitida a nivel mundial, en los diferentes idiomas, generalmente se suelen hacer entrevistas a los actores (de manera especial por ser los más conocidos), músicos, cantantes, productores, directores, entre otros roles que hayan participado en las distintas filmaciones.

Hugh Grant estuvo en los Óscar 2023 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) - Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Es así como en medio de una entrevista, el actor Hugh Grant se mostró algo incómodo y sin ganas de contestarle a la presentadora que le cuestionaba algunas cosas: “Estás en los Óscar, has venido aquí algunas veces... ¿Qué es lo que más te gusta de venir a los Óscar?”.

hugh grant wants no part of this dumb shit pic.twitter.com/uBQ70QcZGf — Timothy Burke (@bubbaprog) March 12, 2023

Hugh después de pensarlo por un par de segundos, contestó: “Bueno, es fascinante... Es que toda la humanidad está aquí, es Vanity Fair”, haciendo alusión a Vanity Fair, la novela de William Makepeace Thackery (La feria de las vanidades en español). Pero esta referencia que utilizó el actor, no fue interpretado de la misma manera por la presentadora, quien creyó que Grant se refería a que la reunión era algo más bien, superficial.

Anna Eberstein, y Hugh Grant en los premior Oscars del 2023 en el Dolby Theatre en Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis) - Foto: Ashley Landis/Invision/AP

Por lo que contestó: “Oh, es todo sobre vanity fair... sí, es ahí donde nos soltamos y nos divertimos un poco”, pero continuó su entrevista al actor y le preguntó: “¿Qué es lo que más te emociona ver esta noche? Sé que probablemente viste algunas de las películas... ¿Te emociona ver ganar a alguien?, ¿tienes tus esperanzas puestas en alguien?”

Hugh se rascó un poco la nariz, piensa un poco y aseguró: “No, nadie en particular”. Pero la presentadora, insiste en charlar un poco más con él, y le dijo: “Bueno, y ¿qué llevas puesto esta noche?”, por lo que él contestó: “Solo mi traje”.

Estatuas decorativas de los Óscar se encuentran cerca de focos y cortinas rojas mientras se realizan los preparativos finales para la 95.ª entrega de los Premios de la Academia, en Hollywood, Los Ángeles, California, el 11 de marzo de 2023. (Foto de Stefani Reynolds / AFP) - Foto: AFP

“Tu traje, ¿y quién lo hizo?, ¿tú lo hiciste?”, cuestionó la reportera. Ante lo que él manifestó: “No, no recuerdo, mi sastre”. La joven no desistía de tenerlo frente a la cámara: “No pasa nada, un saludo al sastre. Dime, ¿qué se siente al estar en Glass Onion?, fue una película increíble, de verdad que me encantó. Me encantan los thrillers. ¿Es divertido rodar algo así?”.

“Bueno, apenas salgo en ella... Estoy en ella unos 3 segundos”, respondió el actor de manera tajante. Sin embargo, la entrevistadora no se resistía: “Sí, pero, aun así, apareces. Y ¿te divertiste, no?”, pero el actor simplemente se limitó a contestar “casi”.

La presentadora no tuvo más remedio que solo dejarlo ir diciendo: “Vale, de acuerdo, muchísimas gracias y siempre será hablar contigo”; mientras que el actor termina de contestar un sencillo “sí”, evidentemente no sabía qué hacer con el micrófono, levantó sus cejas, posiblemente manifestando un poco de frescura al poder terminar una incómoda entrevista, pues era notorio que no quería dar muchas palabras.